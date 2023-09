Honor 90 5G skal lanseres i India i september

Honor 90 5G, opprinnelig utgitt i Kina i mai, er klar til å ta veien til det indiske markedet. HTech India, selskapet som er ansvarlig for å selge telefonen i India, har bekreftet nøkkelspesifikasjonene til den indiske varianten. I likhet med sin kinesiske motpart, vil den indiske varianten drives av en Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SoC og vil ha et 5,000 mAh batteri med 66W hurtigladingsstøtte.

Den offisielle produktsiden til Honor 90 5G på den indiske nettsiden avslører andre viktige detaljer. Telefonen vil være tilgjengelig i forskjellige fargealternativer, inkludert Diamond Silver, Emerald Green, Midnight Black og Peacock Blue. En Amazon-mikroside for den indiske varianten av telefonen antyder at den vil tilby forskjellige RAM- og lagringskonfigurasjoner, alt fra 8GB + 256GB til 12GB + 512GB, med mulighet for å utvide vRAM med 7GB.

Honor 90 5G India-varianten vil kjøre på Magic OS 7.1, basert på Android 13. Den har en 6.7-tommers AMOLED-skjerm med en oppløsning på 1.5K og en oppdateringsfrekvens på opptil 120Hz.

Telefonen er utstyrt med et trippelt bakkameraoppsett, bestående av en 200 megapikslers primærsensor med Honor Image Engine-støtte, et 12 megapikslers ultravidvinkelobjektiv og et makroobjektiv på 2 megapiksler. Frontkameraet, plassert i et senterjustert hullspor, har en 50 megapikslers sensor.

Enheten drives av et 5,000 mAh batteri som støtter 66W hurtiglading via en USB Type-C-port. Honor hevder at telefonen kan kjøre 20 timer med lokale 720p-videoer, noe som gir langvarig ytelse. Når det gjelder tilkobling, støtter Honor 90 5G 5G, 4G LTE, dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC og GPS.

Den forventede prisen på Honor 90 5G i India er rundt Rs. 35,000 XNUMX.

Kilder: HTech India, Amazon, Honor India

Merk: Ingen URL-er ble oppgitt for kildene.