HMD Global kunngjør utvidelse av smarttelefonporteføljen

HMD Global, det uavhengige finske selskapet bak Nokia-merket, skal utvide sin smarttelefonportefølje med introduksjonen av telefoner under sitt eget HMD-merke. Denne kunngjøringen ble gjort av Jean-Francois Baril, medgründer, styreformann og administrerende direktør i HMD Global.

Ifølge Baril vil både HMD- og Nokia-telefoner eksistere side om side, og kundene kan se frem til et samarbeid «med nye spennende partnere». HMD Global har posisjonert seg som den raskest voksende 5G-smarttelefonprodusenten og en leder innen bærekraft med sine reparerbare Nokia-enheter.

Med disse prestasjonene under beltet er HMD Global nå klar til å gå inn på markedet uavhengig og skape en ny verden for telekommunikasjon med fokus på forbrukernes behov. Selskapet er stolt av å være et av de største smarttelefonselskapene i Europa og planlegger å levere høykvalitets, rimelige mobile enheter til forbrukere globalt.

Selv om ingen spesifikke detaljer eller tidslinje ble gitt i kunngjøringen, forventes det at HMD Global vil avsløre mer informasjon snart.

