Apple-aksjonærer håper på lansering av iPhone 15 midt i Kina bekymringer

Med Apples årlige produktlanseringsbegivenhet i september rett rundt hjørnet, venter investorer spent på avdukingen av den svært etterlengtede iPhone 15. Bekymringer for Kina har imidlertid kastet en skygge over teknologigigantens aksjer de siste dagene. Rapporter om et potensielt forbud mot offentlig ansatte å bruke iPhones og andre utenlandske merkede enheter på jobben i Beijing har skapt noe usikkerhet.

Til tross for disse bekymringene, hadde Apples aksjer prestert godt før nyhetene fra Kina. Etter et kort treff på kvartalsresultatet i august, steg aksjen over 9 % i ukene frem til 5. september. Historisk sett har perioden frem til Apples årlige produktbegivenhet vært bullish for selskapets aksjer, spesielt siden 2016 da Apple begynte å overgå S&P 500.

Ser vi tilbake på Apples ytelse tidligere år, ser vi en blandet rekord. I 2016 handlet aksjen flatt før den hoppet nesten 7 % etter mediebegivenheten. I 2017 falt aksjene før de steg for å avslutte året. 2018 så imidlertid en nedgang etter hendelsen, mens 2019 og 2020 opplevde betydelige gevinster. I 2021 falt aksjen før rally etter hendelsen, og i 2022 snublet den i kjølvannet.

Årets produktlansering, referert til som "Wonderlust", er satt til å inkludere en presentasjon av administrerende direktør Tim Cook fra Apples hovedkvarter i Cupertino, California. De siste nyhetene angående det potensielle forbudet mot iPhone-bruk av kinesiske regjeringsansatte har bare økt forventningene til arrangementet.

Mens Apples aksjer led tap forrige uke, ser mange analytikere på salget som overdrevet. Wedbush Securities, for eksempel, mener at Apples andeler i det kinesiske smarttelefonmarkedet oppveier den potensielle effekten av et statlig forbud. Goldman Sachs anslår at et slikt forbud vil påvirke omtrent 7.5 % av Kinas sysselsatte befolkning og ha en innvirkning på 1 % på Apples inntekter.

Jim Cramer, en fremtredende investor, fortsetter å stå ved sitt optimistiske syn på Apple, og sier at kinesiske forbrukere fortsatt kjøper Apple-produkter. Til tross for bekymringer om Kina, er Apple-aksjonærene fortsatt håpefulle for lanseringen av iPhone 15 og venter spent på kunngjøringen.

