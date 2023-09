Hands-on forhåndsvisning av Forza Motorsport: Hva du kan forvente

Sammendrag: Etter et brudd på seks år kommer Forza Motorsport endelig tilbake med et nytt avdrag som skal utgis 10. oktober 2023. Forhåndsvisningen av spillet gir innsikt i de nye funksjonene og forbedringene som spillere kan forvente. Forhåndsvisningen fokuserer på den første spillbare introen, med Chevrolet Corvette E-Ray og Cadillac V-Series.R, samt opplæringsserien for tre løp. Spillet viser frem nye spor, inkludert Hakone-kretsen, og fremhever den forbedrede grafikken og oppmerksomheten på detaljer. En bemerkelsesverdig endring er den nye tilnærmingen til karrieremodusen, med oppgraderinger som låses opp ved å bruke "Car Points" opptjent gjennom spilling i stedet for å bli kjøpt med kreditter. Forhåndsvisningen nevner også tillegget av treningsøkter og mikrosektorer på kretsene, noe som gir en mer oppslukende og utfordrende racingopplevelse. Spillere kan også velge startposisjon på rutenettet, noe som gir mulighet for en personlig racingopplevelse. Artikkelen avsluttes med å nevne at forhåndsvisningen er begrenset til opplæringsserien, så andre aspekter av spillet, som flerspiller og gratis spill, har ennå ikke blitt diskutert.

Definisjoner:

– Forza Motorsport: en populær racingsimuleringsvideospillserie utviklet av Turn 10 Studios og utgitt av Xbox Game Studios.

– Chevrolet Corvette E-Ray: en hybrid, firehjulsdrevet sportsbil produsert av Chevrolet, omtalt som en av dekkbilene i Forza Motorsport.

– Cadillac V-Series.R: en sportsprototype racerbil produsert av Cadillac, kjent for sin ytelse og suksess i løp som 24 Hours of Le Mans.

– Hakone-banen: en fiktiv bane basert i Japan, introdusert i nye Forza Motorsport.

– Bilpoeng: en valuta tjent gjennom spilling i Forza Motorsport, som brukes til å låse opp oppgraderinger for individuelle biler.

kilder:

