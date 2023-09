Republikanske lovgivere introduserer lovforslag for å blokkere sentralbankens digital valuta

Republikanske lovgivere i USA har ikke kastet bort tid på å bringe lovgivning til husets gulv som tar sikte på å blokkere innføringen av en digital sentralbankvaluta (CBDC). House Majority Whip Tom Emmer vil gjeninnføre Central Bank Digital Currency Anti-Surveillance State Act, som tar sikte på å hindre Federal Reserve og dens medlemsbanker i å utstede en digital versjon av dollaren og bruke den til å implementere pengepolitikken.

CBDC-er har vunnet popularitet de siste årene, med så mange som 130 land, som representerer 98 % av den globale økonomien, som utforsker digitale versjoner av valutaene deres. Imidlertid er de kontroversielle blant kryptoentusiaster og konservative fordi, i motsetning til tradisjonelle kryptovalutaer, etablerer CBDC en monetær kobling mellom private borgere og regjeringen.

En av hovedbekymringene er at regjeringer kan bruke CBDC-er for å få uhindret tilgang til private borgeres økonomiske data, noe som fører til bekymringer om forbedret overvåking. Kritikere hevder at den potensielle tilgangen til og utnyttelsen av brukerdata oppveier fordelene med lave transaksjonskostnader og økt økonomisk inkludering.

Biden-administrasjonen har uttalt at det ikke er noen planer om å utstede en CBDC, men GOP-lovgivere forblir skeptiske på grunn av de begynnende skrittene som ble tatt av Federal Reserve, for eksempel forskning og pilotprogrammer, for å utforske muligheten for å implementere en CBDC.

House Majority Whip Tom Emmers oppdaterte lovforslag søker å adressere det utviklende landskapet for digitale eiendeler. Den introduserer et forbud mot "intermediated CBDCs", som er utstedt av Federal Reserve, men administrert av detaljbanker og andre finansinstitusjoner i stedet for direkte av Fed. Dette er modellen som Kina bruker for sin digitale yuan.

Lovforslaget fjerner også en bestemmelse som pålegger Fed å rapportere CBDC-pilotprogrammer eller -studier til kongressen, ettersom disse spørsmålene er behandlet i separate lovforslag. Mens anti-CBDC-lovgivning neppe vil vedtas i år på grunn av demokratisk kontroll av Senatet og Det hvite hus, håper talsmenn for lovforslaget å øke offentlig bevissthet om de potensielle ulempene ved CBDC-er.

Det oppdaterte lovforslaget kommer i forkant av en høring i House Financial Services underutvalg om CBDCs, og styreleder for Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, forventes å vitne om sin tilnærming til regulering av digitale aktiva foran Senatets bankkomité.