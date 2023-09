Google introduserer korrekturlesing på Gboard: Et kraftig AI-basert skriveverktøy

By

Googles populære tastaturalternativ for Android, Gboard, skal motta en rekke nye generative AI-funksjoner. På den nylige I/O 2023-utviklerkonferansen avduket Google planene sine for å forbedre Gboard med forskjellige AI-verktøy. Blant disse nye tilleggene er "korrekturlesing", som foreløpig kun er tilgjengelig for betatestere.

Med den kommende versjon 13.4-oppdateringen vil korrekturlesingsfunksjonen begynne å vises på betaversjonen av Gboard for Android. Dette AI-drevne verktøyet vil være praktisk plassert i tastaturets verktøylinje og har som mål å hjelpe brukere med å sjekke teksten for stave- og grammatiske feil.

Ifølge rapporter ble korrekturlesingsfunksjonen først oppdaget på Pixel Fold, og viste en "Fix it"-melding sammen med Googles symbol for generativ AI. Når du velger dette alternativet, vises en popup-forklaring som informerer brukerne om at teksten deres vil bli sendt til Google for behandling når funksjonen er aktivert.

Brukere kan ganske enkelt trykke på "korrekturlese"-alternativet i Gboards verktøylinje, slik at AI kan analysere teksten og gi forslag for å fikse eventuelle oppdagede stave- eller grammatikkfeil, samt legge til tegnsetting. Foreslåtte rettelser er ledsaget av en "Fix it"-knapp, som brukere kan trykke på for å korrigere feilene automatisk.

Denne nye funksjonen har potensial til å erstatte den eksisterende autokorrekturfunksjonaliteten, og tilby mer nøyaktige og kontekstspesifikke forslag til tekstforbedringer. I tillegg har det gått rykter om at Google jobber aktivt med å utvikle ytterligere AI-baserte funksjoner for Gboard, for eksempel en AI-drevet klistremerkeskaper og en "tone"-funksjon som gjør det mulig for brukere å omskrive meldinger med forskjellige toner, alt fra formelle til uformelle. .

Googles introduksjon av Korrekturlesing-funksjonen på Gboard gjenspeiler deres forpliktelse til å utnytte AI for å forbedre brukeropplevelsen og gi nyttige verktøy for effektiv og feilfri skriving. De kommende oppdateringene er klare til å revolusjonere måten vi bruker tastaturene våre på, og gjøre skriveoppgaver morsommere og mer produktive.

kilder:

– 9to5Google (kildeartikkel)