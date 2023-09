Google Camera-appen er satt til å motta UI-overhaling i siste oppdatering

By

Den svært populære Google Camera-appen for Android er i ferd med å gjennomgå en stor UI-oppdatering, som markerer den første betydelige endringen i brukergrensesnittet siden 2019. Nyheten kommer fra en lekkasje avslørt i august, som nå er bekreftet av offisielle kilder hos Google .

Den mest fremtredende endringen i oppdateringen er den fullstendige separasjonen av foto- og videomodusene, som vil bli oppnådd ved å legge til en dedikert bryter under modusvalglinjen. Brukere vil nå enkelt kunne bytte mellom foto- og videomoduser, med de respektive fanene vist på modusvalglinjen.

«Mer»-fanen, som inneholder flere innstillinger og funksjoner, vil bli fjernet i denne oppdateringen. I stedet vil videostabiliseringsmodi nå være tilgjengelig gjennom hurtiginnstillingene. En annen endring i hurtiginnstillingene er tilgangsmetoden, da den nå åpnes ved å sveipe opp, i motsetning til gjeldende metode for å trekke opp menyen.

Når det gjelder estetikk, vil appens ikon se en liten forstørrelse, noe som gir et oppfrisket og moderne utseende. I tillegg forventes Pixel 6-serien å motta Pixel 7s nye zoomglidebryter som en del av denne oppdateringen.

Selv om endringene kan kreve at brukere tilpasser muskelminnet sitt til det nye oppsettet, var overhalingen for lengst på tide og forventes å forbedre brukeropplevelsen. Oppdateringen rulles ut under versjonsnummer v.9.0.115.561695573.37.

Totalt sett er denne UI-oppdateringen satt til å bringe en betydelig endring i Google Kamera-appen, forbedre brukergrensesnittet og modernisere utseendet. Kilde: Denne artikkelen er basert på informasjon fra en artikkel publisert på Android Authority.