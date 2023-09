Google lanserer redesign av Pixel Camera App med versjon 9.0, krever Android 14

By

Google introduserer en større redesign av Pixel Camera-appen med versjon 9.0, som nå krever Android 14. Denne oppdateringen kommer med en ny Foto/Video-bytter plassert nederst på skjermen. Sveip opp i søkeren åpner også innstillingspanelet. Brukere vil finne en karusell med tilgjengelige kamerafunksjoner etter å ha åpnet innstillingspanelet.

I det redesignede grensesnittet har kameramodusene blitt omorganisert. De tilgjengelige fotomodusene er Action Pan, Lang eksponering, Portrett, Foto, Nattsyn, Panorama og Photo Sphere. Videomodusene inkluderer Pan, Blur (Cinematic), Video, Slow Motion og Time Lapse.

En bemerkelsesverdig forbedring er at Night Sight nå er bare et sveip unna, og videokontrollene er spredt for enklere tilgang. Switcheren er klissete og husker den siste modusen som ble brukt av brukeren, enten det var foto- eller videomodus.

I tillegg endrer denne oppdateringen posisjonen til forhåndsvisningen av kamerarullen og front/baklinsebryteren. Tidligere dukket forhåndsvisningen av kamerarullen opp på slutten, og front/baklinsebryteren var øverst på skjermen. Med redesignet er imidlertid det frontvendte kameraet skjult på toppen, og forhåndsvisningen av kamerarullen er tilgjengelig gjennom en lang-trykksbevegelse.

Bortsett fra disse omorganiseringene er det ingen andre store visuelle endringer. Temaikonet har blitt oppdatert og er nå større.

Den nye versjonen av Pixel Camera-appen, 9.0.115.561695573.37, er kun kompatibel med Android 14 og vil ikke installeres på eldre versjoner som Android 13. Denne oppdateringen rulles for øyeblikket ut for Pixel-brukere i betaprogrammet. Selv om oppdateringen startet 7. september, er den ennå ikke allment tilgjengelig i Play Store. Den kan imidlertid lastes ned fra APKMirror.

Kilde: [Google News Group on Telegram](kilde)