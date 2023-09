Literacy Grants: Forbedring av tilgang til kvalitetsressurser og støtte for leseferdighet

Tilgang til lese- og skriveressurser av høy kvalitet og støtte er avgjørende for at studentene skal trives i utdanningen. Imidlertid har ikke alle elever lik tilgang til disse ressursene. Det er her lese- og skrivestipender kommer inn, og gir et fyrtårn av håp for både lærere og elever.

GOAL Digital Academy i Mansfield, Ohio, har vært heldig nok til å motta et lese- og skrivestipend fra Ohio Department of Education. Dette tilskuddet tar sikte på å forbedre leseferdighetsundervisning i deres blandede læringsmiljø ved å etablere systemer for å identifisere intervensjonsbehov og levere dem, og sikre at alle GOAL-elever blir sterke lesere.

For å nå dette målet har akademiets team av lærere deltatt på månedlige treninger tilrettelagt av nasjonale eksperter. De har utviklet en Multi-Tiered System of Support-modell (MTSS) og etablert team for å overvåke deres innvirkning. Denne modellen hjelper til med å identifisere behov for intervensjon ved å bruke screener og diagnostiske vurderinger, sette terskler for å identifisere elever som trenger mer intensiv støtte, og utforme spesifikke aktiviteter for hvert nivå.

I tillegg har akademiet utviklet felles forventninger og evidensbasert vokabularundervisning. Lærere får opplæring og støtte i å levere konsekvent undervisning på tvers av klassetrinn, ved å bruke verktøy som Frayer-modeller, NearPod og Flocabulary for å forbedre ordforrådsutviklingen.

Teamet på GOAL deltar i kontinuerlig opplæring med lese- og skriveopplæringsekspert Kim St. Martin. De har også identifisert ansatte som skal bli lese- og skrive-coacher og laget et opplærings- og støtteprogram. Disse trenerne vil forbedre sine ferdigheter gjennom kurs og utprøvde coachingmetoder, med tilleggsstøtte fra Mid-Ohio Educational Service Center.

Akademiets fokus i første kvartal har vært på planlegging og forberedelse. Fremover vil de jobbe med å samle troskaps- og effektdata og utvikle et effektivt system for analyse. Andre semester vil fokusere på å utvide beste praksis og opplæring av hele personalet i nivå 1 leseferdighetsinstruksjon.

Engasjementet og lidenskapen til teamet på GOAL har ikke gått upåaktet hen. Statlige og nasjonale kompetanseteam følger nøye med på fremgangen deres, og anerkjenner deres forpliktelse til kvalitetsundervisning og elevsuksess. Lesekunnskapstilskuddet mottatt av GOAL vil tjene som en katalysator for systemomfattende forbedringer i lese- og skriveopplæring og teamsamarbeid.

Ved å adressere ulikhetene i tilgang til kvalitetsressurser for lese- og skriveferdigheter og gi målrettet støtte, gir lese- og skrivestipend lærere og studenter mulighet til å nå sitt fulle potensial.

Kilde: Ohio Department of Education [Ikke oppgitt]