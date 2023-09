Oppgrader bilen din med en 10-tommers speilmontert berøringsskjerm og doble kameraer

Hvis du har en eldre bil, kan du gå glipp av noen av de nyere teknologiene som innebygde dashcams og backup-kameraer. Det finnes imidlertid en løsning som lar deg nyte disse funksjonene på enhver bil, til og med vintagemodeller, og til en overkommelig pris.

For bare $96 tilbyr StackSocial en avtale på en 10-tommers berøringsskjerm montert på bakspeilet med dashbord og reservekamerasett. Normalt priset til $120, gir dette settet forbedret synlighet og sikkerhet på veien.

For å installere dash-kameraet, monterer du 10-tommers skjermen på ditt eksisterende bakspeil ved hjelp av gummifester og stropper. Dashcamet er innebygd på baksiden av skjermen. Deretter kobler du skjermen til bilens lighterport for strøm. Til slutt monterer du backupkameraet på bilens ytre bak og kobler ledningen til skjermen.

En av fordelene med dette settet er at du kan se levende bilder på 10-tommers skjermen. Du har også muligheten til å se backupkameraet alene eller begge kameraene samtidig. Dette forbedrer sikten under kjøring og ved manøvrering inn på parkeringsplasser.

Å ha to kameraer kan være avgjørende i tilfelle en hendelse, spesielt for forsikringsformål. Settet inkluderer en G-sensor som automatisk oppdager kollisjoner og lagrer videoopptak til et SD-kort (ikke inkludert). Begge kameraene har vidvinkel, 4K-opptak og nattsyn for å sikre klare bilder av bilskilt og ulykker.

I tillegg tilbyr dette settet avanserte stemmekontroller, slik at du kan ta bilder, starte og stoppe opptak, bytte kamera eller slå av skjermen håndfri.

Oppgrader bilens teknologi med denne 10-tommers berøringsskjermen på bakspeilet og doble kameraer til en rabattert pris.