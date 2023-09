Unity kunngjør kontroversiell ny avgift for spillutviklere

By

Unity, selskapet bak den populære Unity Engine som brukes av uavhengige spillstudioer, har utløst kontrovers med sin kunngjøring av en ny avgift. Fra og med 1. januar vil utviklere bli belastet hver gang et spill som bruker Unity Engine lastes ned. Gebyret utløses når salget når en terskel på $200,000 12 i inntekt over 200,000 måneder eller ved 0.20 XNUMX totale installasjoner, og kan være så høyt som $XNUMX per installasjon, avhengig av utviklerens lisens med Unity.

Denne avgjørelsen har blitt møtt med sinne og vantro i spillutviklingssamfunnet, med utviklere som uttrykker bekymring for den potensielle økonomiske byrden og mangel på konsultasjon. Mange utviklere er bekymret for de logistiske utfordringene ved å implementere denne avgiften, inkludert hvordan den vil gjelde for re-installasjoner av spill på ny maskinvare eller i abonnementstjenester som Xbox Game Pass eller veldedighetsspillsamlinger som Humble Bundle.

Unity refererte som svar til avgiften som Unity Runtime Fee, da den er relatert til koden som kjører hvert spill på spillerenheter. Selskapet hevder at denne gebyrstrukturen lar utviklere dra nytte av pågående spillerengasjement. Unity Creates president, Marc Whitten, uttalte at målet med denne avgiften er å "bedre balansere verdiutvekslingen" mellom Unity og utviklere, og å generere mer inntekter for selskapet å fortsette å investere i motoren.

Denne avgjørelsen vekker bekymring for de økonomiske konsekvensene for studioer hvis de møter tilbakeslag fra brukerbasen eller hvis spillene deres ender opp i masseinstallasjonskampanjer. Mange utviklere føler at denne tilleggsavgiften motsier deres forståelse av lisensavtalen deres med Unity og inntektene de forventer å generere fra spillene deres. Uklarheten fra Unity om hvordan avgiften vil bli implementert og sporet har bare bidratt til disse bekymringene.

Unity Engine, opprinnelig utgitt i 2005, er en spillmotor på tvers av plattformer som ble populær blant uavhengige spillutviklere på grunn av dens rimelighet og fleksibilitet. Den har blitt brukt til å lage vellykkede titler som Cuphead, Rust og Pokémon GO. Unity har imidlertid stått overfor økonomiske utfordringer, noe som har resultert i permitteringer og behov for å revurdere investeringene. Selskapet håper at denne nye gebyrstrukturen vil bidra til å generere mer inntekter og styrke posisjonen i bransjen.

