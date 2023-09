SAS kunngjør store initiativer på Explore Conference

SAS kom nylig med flere store kunngjøringer under deres Explore-konferanse i Las Vegas, og viste deres engasjement for AI og analyse. Et av de viktigste initiativene er deres løfte om å investere 1 milliard dollar i AI-drevne industriløsninger. Denne investeringen reflekterer SAS sitt fokus på å gjøre analyser tilgjengelig for alle, overalt.

I tråd med dette løftet utnytter SAS generativ AI for å løse datautfordringer. Selskapet jobber med å generere autentiske data som gjenspeiler miljøer i den virkelige verden, og sikrer brukernes personvernbeskyttelse, skjevhetstesting og avgrensning, samt tester sjeldne og ekstreme hendelser. I tillegg tilbyr SAS "digitale tvillinger", som er duplikater av fysiske systemer som lar organisasjoner eksperimentere med nye løsninger og teste strategier for forbedret effektivitet.

SAS har inngått samarbeid med Microsoft for å integrere deres generative AI-funksjoner med Microsoft Azure OpenAI-plattformen. Ved å bruke SAS orkestrerings- og analyseverktøy i forbindelse med Azure, kan bedrifter støtte kritiske operasjoner og drive innovasjon. Integrasjonen er satt til å være tilgjengelig for en begrenset forhåndsvisning senere i år.

En annen viktig kunngjøring er lanseringen av SAS Health, en helseplattform utviklet for å gi data- og analyseautomatisering. Denne bedriftsløsningen tar sikte på å forbedre helsedataadministrasjonen og gi innsiktsfulle analyser ved å muliggjøre rask inntak av elektroniske helsejournaler i standardiserte formater. SAS Health forventes å spille en sentral rolle i fremtiden for levering av helsetjenester.

Viya-plattformen fikk også oppdateringer på konferansen. SAS introduserte Viya Workbench, et sikkert skybasert utviklingsmiljø for utføring av kode. De annonserte også tre klienter for populære utviklingsverktøy: Jupyter Notebook, Visual Studio Code og SAS Enterprise Guide. Disse forbedringene tar sikte på å øke produktiviteten og muliggjøre raskere innovasjon for dataforskere og utviklere.

SAS avduket også SAS App Factory, en applikasjon for rask utvikling av AI-drevne applikasjoner. Denne løsningen automatiserer oppsettet av en skybasert teknologistakk, inkludert React, TypeScript og Postgres. Det er planlagt å være generelt tilgjengelig neste år, sammen med Viya Workbench.

I tillegg til disse initiativene lanserte SAS SAS Energy Forecasting Cloud rettet mot energiselskaper. Denne skybaserte tjenesten hjelper til med å forbedre planlegging og drift ved å tilby prediktiv analyse for toppetterspørsel og overføringsplanlegging. Prøvekjøringen med Los Angeles Department of Water and Power demonstrerte potensialet til denne løsningen.

Gjennom hele konferansen understreket SAS viktigheten av AI og datastyringsstyring. De fremhevet sin ekspertise innen styring og overholdelse og understreket gjennomsiktigheten til modellene deres, spesielt de som er relatert til generativt innhold. SAS gjentok sin forpliktelse til å levere fullt funksjonelle AI-løsninger og understreket verdien de gir i den «siste milen» av implementeringen.

Samlet sett forsterker SAS sine kunngjøringer på Explore-konferansen deres dedikasjon til AI, analyse og avansert teknologi for å møte kritiske forretningsutfordringer.

kilder:

– Business NC magazine (kildeartikkel)

– SAS Newsroom (https://www.sas.com/en_us/news.html)