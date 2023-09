Frankrike forbyr salg av iPhone 12 på grunn av strålingsnivåer

Frankrikes juniorminister for digital økonomi har kunngjort at Apple må stoppe salget av sin iPhone 12-modell i Frankrike. Denne avgjørelsen kommer etter at landets strålingsvakthund, ANFR, gjennomførte tester og oppdaget at smarttelefonens spesifikke absorpsjonsrate (SAR) overskred de lovlige grensene.

Jean-Noel Barrot, Frankrikes juniorminister, avslørte i et intervju med Le Parisien at ANFR varslet Apple om forbudet. Han uttalte også at en programvareoppdatering kan løse strålingsproblemene knyttet til iPhone 12, som har vært i salg siden 2020.

Barrot understreket at Apple har to uker på seg til å svare og implementere de nødvendige endringene. Unnlatelse av å gjøre det kan føre til tilbakekalling av alle iPhone 12-enheter i omløp. Han understreket at de samme reglene gjelder for alle selskaper, inkludert digitale giganter.

Den europeiske union har etablert sikkerhetsgrenser for SAR-verdier i forhold til mobiltelefonbruk, ettersom studier har antydet en potensiell økt risiko for visse typer kreft. Den franske vakthunden vil dele sine funn med regulatorer i andre EU-medlemsland, med Barrot som bemerker at denne avgjørelsen kan ha en ringvirkning.

Frankrike har vært proaktive med å overvåke strålingsnivåene til elektroniske enheter, og utvidet regelverket i 2020 for å kreve at forhandlere skal vise strålingsverdier på emballasje for ikke bare mobiltelefoner, men også nettbrett og andre elektroniske produkter.

Apple har ennå ikke gitt et svar på forbudskunngjøringen.

Kilde: Reuters (ingen URL oppgitt)