Lås opp ditt raskeste selv i Forza Motorsport

Forza Motorsport gjør comeback med et helt nytt avdrag etter fire år. Utviklerne, Turn 10, har gått tilbake til tegnebordet for å finne opp franchisen på nytt. Demoen av spillet avslører spennende endringer i spilling og tilgjengelighetsfunksjoner.

Demoen består av tre løp fra The Builders' Cup, som fokuserer på å oppgradere og bygge bilen din. I motsetning til tidligere versjoner av spillet som legger vekt på å samle en omfattende bilsamling, oppfordrer nye Forza Motorsport spillere til å fokusere på å oppgradere noen få biler de virkelig liker.

En merkbar endring i spillingen er kontrollene. Kontrollene i nye Forza Motorsport krever mer presisjon, og skaper en mer realistisk kjøreopplevelse. Det er ikke lenger mulig å bare bremse gjennom svinger; spillere må jobbe med bilene sine for å oppnå en ren sving. Selv om kontrollene kan ta litt justering for langvarige spillere, gir de en mer nøyaktig representasjon av kjøring i det virkelige liv.

Tilgjengelighetsfunksjonene i spillet er prisverdige. Forza Motorsport har gjort en innsats for å sikre at blinde og svaksynte spillere kan nyte spillet. Ulike lydsignaler, som girskift og nærhetsvarsler, lar spillere navigere i spillet uten visuelle signaler. Disse tilgjengelighetsalternativene kan også være til nytte for seende spillere, og forbedre kjøreopplevelsen deres.

Inkluderingen av tilgjengelighetsfunksjoner åpner spillet for et helt nytt publikum, og det er spennende å se hvordan blinde og svaksynte spillere vil oppleve og anmelde spillet. I tillegg tjener disse tilgjengelighetsalternativene som en påminnelse om at tilgjengelighet i spill bør forventes snarere enn applauderes.

Avslutningsvis har Forza Motorsport gått tilbake til tegnebrettet med sitt nye avdrag. Spillet fokuserer på å bygge og oppgradere noen få utvalgte biler, og gir en mer realistisk og oppslukende kjøreopplevelse. Inkluderingen av tilgjengelighetsfunksjoner gjør spillet tilgjengelig for et bredere publikum, og det vil være interessant å se hvordan spillere omfavner disse endringene når spillet slippes.

