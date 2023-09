Den nye Forza Motorsport har som mål å være et tilgjengelig racingspill for alle spillere

Forza Motorsport, den siste delen i den populære racingspillserien, er satt til å tilby et tilgjengelig inngangspunkt for alle spillere. Utvikler Turn 10s intensjon er klar – å fokusere på selve racingopplevelsen, innovere innen fysikk og AI for å skape et naturlig læringsmiljø. Spillet kan skryte av imponerende fotorealistisk 4K-bilde og introduserer et RPG-lignende progresjonssystem for sine 500+ kjøretøy.

Mens spillere raser, tjener de bilpoeng (CP) som kan brukes til å tilpasse kjøretøyene deres med nye deler og oppgraderinger. For spillere som ikke er interessert i detaljene, tillater det returnerende Drivatar-systemet å finjustere den generelle racingopplevelsen. Ved å justere en åttepunkts skala kan spillerne kontrollere hvor godt de andre syklistene presterer, noe som gjør spillingen mer realistisk.

Forza Motorsport prioriterer også tilgjengelighet ved å tilby en rekke alternativer for spillere med nedsatt funksjonsevne. Spillet har lydsignaler og fortellinger for blinde sjåfører, ett-trykks innganger for de med bevegelsesrestriksjoner, og svært tilpassbare undertekster for døve og tunghørte. Disse tilgjengelighetsfunksjonene er ikke bare fordelaktige for funksjonshemmede, men hjelper også andre spillere. Spillet er innbydende for spillere på alle ferdighetsnivåer og straffer ikke bruken av hjelpeverktøy.

Car Mastery-systemet i Forza Motorsport gir konstant tilbakemelding og belønning til spillere, slik at de kontinuerlig kan forbedre ferdighetene sine. Det gir spillerne en følelse av prestasjon og progresjon som ligner på det som finnes i rollespill. Imidlertid fokuserer spillet fortsatt på kjærligheten til biler i stedet for å bli et fullverdig rollespill eller simuleringsspill.

Forza Motorsport vil bli utgitt på Xbox Series X/S og PC 10. oktober, og den vil være tilgjengelig på Xbox Game Pass. Med sitt fokus på tilgjengelighet, tilgjengelighet og oppslukende racingopplevelse, har spillet som mål å appellere til både erfarne syklister og nykommere.

