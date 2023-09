Vi introduserer Xbox Mastercard: Tjen poeng for spillopplevelsen din

Microsoft har avduket sitt nyeste tilbud for spillere: Xbox Mastercard. Dette nye kredittkortet lar kortmedlemmer tjene poeng på kjøpene sine, som kan løses inn for spill og tillegg i Microsoft Store. Kortet vil i utgangspunktet være tilgjengelig eksklusivt for medlemmer av Xbox Insider-programmet i USA, fra og med 21. september, før det blir tilgjengelig for alle USA-baserte Xbox-brukere neste år.

Xbox Mastercard er et resultat av et samarbeid mellom Microsoft og Barclays. Som forventet har kortet som mål å oppmuntre brukere til å kjøpe Xbox-innhold. For hver dollar brukt på daglige kjøp, vil kortholdere motta ett belønningspoeng. Imidlertid øker belønningspoengsatsen til fem poeng per dollar brukt i Microsoft Store. I tillegg vil kjøp gjort gjennom utvalgte strømme- og spisetjenester, som Netflix, DoorDash og Grubhub, tjene tre poeng per dollar.

Hvert belønningspoeng er verdsatt til én krone når det løses inn for Xbox-spill og tillegg. Dette betyr at hvis du bruker $1,000 på standardkjøp med kortet, vil du tjene tilsvarende poeng verdt $10 som du kan bruke til nye spill. Kortet vil være tilgjengelig i fem forskjellige design, og brukere kan tilpasse det med Xbox Gamertag.

Når det gjelder funksjonalitet, støtter Xbox Mastercard kontaktløse betalinger og digitale lommebøker. Kortholdere vil også ha gratis tilgang til FICO-kredittscore. Kortets årlige prosentsats (APR) kan variere fra 20.99 % til 31.99 %, avhengig av resultatet av en kredittsjekk.

For å lokke brukere til å registrere seg og bruke kortet, tilbyr Microsoft noen ekstra fordeler. Kortholdere vil motta en bonus på 5,000 kortpoeng (tilsvarer $50) etter at de har foretatt sitt første kjøp. Videre vil medlemmene nyte tre måneder med Xbox Game Pass Ultimate gratis etter å ha brukt Mastercard for første gang. Dette abonnementet kan til og med overføres til en venn hvis kortinnehaveren allerede er abonnent.

Totalt sett har Xbox Mastercard som mål å forbedre spillopplevelsen for Xbox-brukere ved å belønne dem for kjøpene deres. Med sitt attraktive belønningspoengsystem og eksklusive bonuser, vil dette kredittkortet garantert appellere til ivrige spillere.

kilder:

- Microsoft

– Barclays