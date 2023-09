Football Manager 2024 Utgivelsesdato annonsert

Sega har avslørt at Football Manager 2024 slippes 6. november. Spillet vil være tilgjengelig på forskjellige plattformer, inkludert PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S og smarttelefoner. Dette vil være den 20. delen i Football Manager-serien og vil være det første spillet i serien som lanseres i Japan.

En viktig funksjon ved FM24 er tilgjengeligheten på Xbox Game Pass ved lansering for PC- og Xbox Series X/S-brukere. I tillegg vil Football Manager 2024 Mobile være tilgjengelig via Netflix, etter inkluderingen av FM23 Touch på Apple Arcade.

Sports Interactive, utviklingsteamet bak spillet, uttrykte sin begeistring over utgivelsen i Japan og introduksjonen av japansk språkstøtte. Dette, sammen med integreringen av spillet i Netflix, som har en bred abonnentbase på over 230 millioner mennesker over hele verden, gir en betydelig mulighet for Football Manager-spillerfellesskapet til å vokse enda mer.

Forhåndsbestillinger for Football Manager 2024 er for øyeblikket åpne, og tilbyr 10 prosent rabatt frem til den offisielle lanseringsdagen. Forhåndsbestilling gir også tilgang til en tidlig tilgangsperiode for PC/Mac-spillere omtrent to uker før spillets utgivelse.

Det er verdt å merke seg at Football Manager 2024 forventes å være den siste delen før en større overhaling skal finne sted neste år med FM25. I et intervju med Eurogamer uttrykte Miles Jacobson, sjefen for Sports Interactive, sin personlige skuffelse over den forrige oppføringen i serien, til tross for dens enorme popularitet.

kilder:

– Eurogamer

- Sega

Definisjoner:

– Xbox Game Pass: En abonnementstjeneste som tilbys av Microsoft som gir tilgang til et bibliotek med spill for en månedlig avgift.

– Tidlig tilgang: En periode før den offisielle utgivelsen av et spill der spillere kan få tilgang til og spille spillet mens det fortsatt er under utvikling eller testing.