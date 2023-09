Football Manager 2024 Mobile kommer til Netflix Games i november

Football Manager, den populære videospillserien av SEGA, vil debutere mobilt på Netflix Games i november 2023. Den kommende utgivelsen, med tittelen "Football Manager 2024 Mobile" er hyllet som den mest komplette utgaven til dags dato og lar spillere sette sammen en lag med fotballspillere fra ulike ligaer.

Spillet vil bli utgitt samtidig på mobil sammen med eske og digitale utgaver for store konsoller og PC-plattformer som Steam, Epic Games og Xbox Game Pass. Tidligere fremgang fra 2023-utgaven av Football Manager kan overføres til den nye utgivelsen, men et Netflix-abonnement vil være nødvendig for å spille.

Det er verdt å merke seg at Football Manager 2024 Mobile, som alle andre spill på Netflix (totalt 74 titler), ikke vil inneholde reklame eller mikrotransaksjoner. I et offisielt blogginnlegg fremhever Netflix sin globale rekkevidde og medlemsbase som årsaker til flyttingen av spillet til deres plattform, noe som gir flere spillere tilgang til spillet enn noen gang før.

For å laste ned Football Manager 2024 Mobile, kan eksisterende spillere med et Netflix-medlemskap finne og installere spillet via Netflix-mobilappen ved utgivelsen. Den vil være plassert i en dedikert spillrad på Apple-telefoner og en egen Spill-fane på Android-enheter. Spillet vil imidlertid ikke være tilgjengelig via Netflix-appen på PC-er, TV-er og spillkonsoller.

Dette samarbeidet mellom SEGA og Netflix markerer deres andre spill sammen, etter utgivelsen av Sonic Prime Dash tidligere i år. Ytterligere detaljer om Netflix-versjonen av Football Manager vil bli avslørt i slutten av oktober.

Når utgivelsesdatoen nærmer seg, kan spillere og fans av Football Manager forutse den nye mobilopplevelsen på Netflix Games, og utvide rekkevidden til det populære fotballadministrasjonssimuleringsspillet til et bredere publikum.

kilder:

– Netflix Games-blogginnlegg

– SEGA