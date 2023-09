MGM Resorts International-hoteller utsatt for cyberangrep: FBI undersøker

By

FBI etterforsker for tiden et nettangrep på MGM Resorts International Hotels, som har påvirket datasystemene på deres hoteller i Las Vegas. Dette angrepet har kompromittert de digitale nøklene til Bellagios 3,933 XNUMX rom og spilleautomatene på ARIA casino.

Nettangrepet på MGM Resorts International Hotels ble nylig oppdaget og blir tatt på alvor av rettshåndhevende myndigheter. FBI leder etterforskningen av hendelsen, med sikte på å identifisere omfanget av skaden og de ansvarlige personene.

De kompromitterte digitale nøklene på Bellagio har skapt bekymring for sikkerheten til gjesterommene. Disse nøklene gir gjestene tilgang til rommene og er en viktig del av hotellets sikkerhetssystem. Hvis hackerne får uautorisert tilgang til de digitale nøklene, kan det potensielt utgjøre en trussel mot sikkerheten og personvernet til hotellgjestene.

I tillegg til de kompromitterte digitale nøklene, var cyberangrepet også rettet mot spilleautomatene på ARIA casino. Dette vekker bekymring angående integriteten til kasinoets spillsystemer. Det er avgjørende for kasinoer å opprettholde sikkerheten og rettferdigheten til sine spilleautomater for å sikre en rettferdig spillopplevelse for kundene sine.

Cyberangrep på bedrifter og organisasjoner blir stadig mer vanlig i dagens sammenkoblede verden. Som et resultat må bedrifter prioritere cybersikkerhetstiltak for å beskytte sine sensitive data og sikkerheten til kundene sine. Når det gjelder MGM Resorts International Hotels, tjener cyberangrepet som en påminnelse om viktigheten av å investere i robuste sikkerhetssystemer og -praksis for å beskytte mot potensielle trusler.

Mens etterforskningen pågår, samarbeider MGM Resorts International Hotels og FBI for å dempe virkningen av nettangrepet og forhindre ytterligere brudd. FBIs involvering betyr alvorligheten av hendelsen og deres forpliktelse til å holde de ansvarlige partene ansvarlige.

kilder:

- Mail Online: [Artikkeltittel] av Aneeta Bhole og Germania Rodriguez, publisert på [Dato].