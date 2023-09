Apple Watch Series 9: Forbedret ytelse og forbedret Finn min nøyaktighet

By

Den nylig annonserte Apple Watch Series 9 introduserer flere spennende oppdateringer som vil forbedre brukeropplevelsen. Selv om det ikke er noen synlig redesign av maskinvare eller nye helsesensorer, har Series 9 en oppdatert ultrabredbåndsprosessor. Denne prosessoroppdateringen, kjent som S9, er den første virkelige ytelsesøkningen på tre år, og gir en betydelig hastighetsøkning og forbedret respons sammenlignet med tidligere modeller.

I tillegg til forbedret ytelse har Apple Watch Series 9 økt lysstyrke, som når opptil 2000 nits for bedre synlighet i sterkt dagslys og så lavt som 1 nit når nedtonet. En bemerkelsesverdig forbedring er behandlingen på enheten av Siri-talekommandoer, noe som resulterer i raskere responstider. Brukere kan nå spørre Siri om deres søvnmønster, gangpuls, aktivitetsnivå og til og med logge helsedata som vekt eller medisininntak ved å bruke stemmen. Siri-helsespørsmål vil bli utvidet til flere språk senere i år.

Apple har også introdusert en ny måte å gi kommandoer med Double Tap-funksjonen. Brukere kan ganske enkelt trykke fingeren og tommelen sammen to ganger for å svare på anrop, stoppe tidtakere og utføre andre raske handlinger. Denne funksjonen vil være tilgjengelig neste måned.

Til tross for økt lysstyrke og forbedrede funksjoner, opprettholder Apple Watch Series 9 en "hele dagen" batterilevetid på 18 timer. Den 9. serien er tilgjengelig for forhåndsbestilling fra og med i dag, med levering satt til 22. september 2023. Startprisen for Apple Watch Series 9 er $399.

For de som er interessert i tilpasningsmuligheter, kan nye Hermes- og Nike-bånd til Apple Watch også bestilles i dag og vil være tilgjengelig i butikkene 22. september. Aluminiumsmodellene i Series 9 kommer i forskjellige farger, inkludert stjernelys, midnatt, sølv, (PRODUKT)RØD og rosa, mens utgaven av rustfritt stål er tilgjengelig i gull, sølv og grafitt. Hermes-utgaven tilbyr alternativer i rustfritt stål i sølv eller romsvart.

Totalt sett gir Apple Watch Series 9 et etterlengtet ytelsesløft og forbedret funksjonalitet til den populære smartklokkelinjen. Med sin oppdaterte prosessor, forbedrede Siri-funksjoner og nye funksjoner som Double Tap for raske handlinger, lover Series 9 å gi en oppgradert brukeropplevelse.

