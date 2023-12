Kvanteusikkerhetsprinsipp omdefinert av japanske forskere

En fersk studie utført av forskere ved Kyushu University og University of Electro-Communications i Japan har redefinert usikkerhetsprinsippet i kvantefysikk. Usikkerhetsprinsippet, først formulert av Werner Heisenberg på 1920-tallet, sier at det er en grense for hvor nøyaktig plassering og momentum til et kvantesystem kan måles.

Forskerne har utvidet den tidligere forståelsen av usikkerhetsprinsippet ved å vise at det også gjelder observerbare størrelser som er kontinuerlige eller ubegrensede, for eksempel posisjon. Det tradisjonelle usikkerhetsprinsippet sa at mens man ikke kan måle posisjonen og momentumet til et kvanteobjekt med vilkårlig presisjon, var det fortsatt mulig å måle selve posisjonen nøyaktig. Den nye forskningen avslører imidlertid at selv posisjonen ikke kan måles nøyaktig når man bruker naturlige målinger som tilfredsstiller bevaringen av momentum.

Studien bygger på Wigner-Araki-Yanase (WAY) teoremet, en foredling av usikkerhetsprinsippet, ved å demonstrere dets anvendelighet på kontinuerlige og ubegrensede variabler. WAY-teoremet gjaldt tidligere bare mengder som en partikkels spinn, som bare kan ta diskrete og avgrensede verdier.

Forskerne understreker at funnene deres er betydelige ettersom de gir et definitivt svar på et langvarig problem innen kvantefysikk. Arbeidet deres bidrar til en dypere forståelse av kvantemekanikkens iboende begrensninger og grunnleggende prinsipper.

Selv om de tekniske aspektene ved forskningen kan være komplekse, er implikasjonene vidtrekkende. Det redefinerte usikkerhetsprinsippet har implikasjoner for ulike områder av kvantefysikk og kan potensielt påvirke fremtidige eksperimenter og målinger i feltet.

Samlet sett fremhever denne studien de pågående fremskrittene i vår forståelse av kvantefysikk og viktigheten av å kontinuerlig revurdere og foredle langvarige prinsipper. Etter hvert som teknologi og vitenskapelig kunnskap skrider frem, fortsetter forskere å flytte grensene for vår forståelse av kvanteverdenen.