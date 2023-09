Digitale valutaer og de-dollariseringsplanen for Kina og allierte

I følge en ledende kinesisk akademiker vil digitale valutaer hjelpe Kina og dets allierte i de-dollarisering. Huang Qicai, assisterende direktør for Fujian Academy of Social Sciences, uttrykte dette synspunktet i en meningsartikkel for Guangming Daily. Huang uttalte at prosessen med de-dollarisering allerede har begynt i forskjellige nasjoner og vil føre til multipolarisering av verdensvaluta ettersom nasjoner streber etter å distansere seg fra USD.

Huang tror at digitale fiater, som Kinas digitale yuan, vil spille en rolle i denne langsiktige prosessen. Han antyder at internasjonale digitale valutaer har potensial til å innovere og bidra til de-dollarisering. Ettersom digitale valutaapplikasjoner fortsetter å modnes, foreslår Huang muligheten for at en supersuveren "verdensvaluta" dukker opp og blir sentrum for det internasjonale monetære styringssystemet. Mens Huang ikke eksplisitt uttaler at Kinas digitale yuan skal oppfylle denne rollen, nevner han BRICS betalingsplattform, BRICS Pay, i artikkelen sin.

BRICS Pay er en kommende desentralisert digital betalingsplattform. Huang påpeker at hvis interoperabilitetsutfordringer kan løses, kan sentralbankers digitale valutaer (CBDCs) integreres med BRICS Pay. Spesielt har Kina, Russland og Brasil gjort betydelige fremskritt med sine respektive digitale valutaprosjekter. Huang bekrefter at CBDC-er faktisk kan bidra til de-dollarisering gjennom bilaterale eller multilaterale grenseoverskridende transaksjoner tilrettelagt av digitale valutabroprosjekter.

Et annet avgjørende aspekt Huang understreker er behovet for å bryte ned dominansen til SWIFT-bankmeldingssystemet, som kontrolleres av USA. Han hevder at det er nødvendig for kinesiske allierte å kraftig fremme de-dollarisering på nøkkelområder som energi og råvarer. Huang antyder at valutabytteavtaler og oppgjør med råvareproduserende land ved bruk av lokale valutaer og yuan gradvis svekker båndet mellom olje og amerikanske dollar.

Konklusjonen er at digitale valutaer, spesielt Kinas digitale yuan, har potensialet til å hjelpe i de-dollariseringsprosessen. Ved å fremme bruken av digitale fiater og ta opp interoperabilitetsutfordringer, kan nasjoner som Kina og dets allierte redusere sin avhengighet av USD og fremme multipolarisering av verdensvaluta.

