Euro Truck Simulator 2 DLC introduserer moderne linjers malingsjobber

Euro Truck Simulator 2 har gitt ut en ny DLC kalt Modern Lines Paint Jobs Pack, som lar spillere tilpasse lastebilene sine med unike og taggete design. DLC tilbyr seks designtemaer, inkludert Line Shift, Sport Profile, Highway, Electric Zap, Cruise Liner og Two Fold. Hvert design kan brukes på hvilken som helst lastebil i simulatoren og kan tilpasses ytterligere med fargealternativer. Malingsjobbene omfatter også alle lakkbare tilhengere.

Modern Lines Paint Jobs Pack er tilgjengelig på Steam for £1.69/€1.99/$1.99. Spillere kan velge sitt favorittdesign og få lastebilene deres til å skille seg ut på de virtuelle veiene. Utgivelsen av denne DLC kommer etter nylige forhåndsvisninger av den kommende West Balkan DLC, som vil inneholde nye ferger og landemerker i Ancona- og Bari-regionene.

Euro Truck Simulator 2 fortsetter å tilby nytt innhold og oppdateringer for å forbedre spillopplevelsen for spillere. I tillegg til DLC-ene, utfordret spillet nylig spillere med en ikke-GPS-utfordring, og la til et ekstra vanskelighetsnivå og realisme for de som søker en større utfordring.

Hvis du er en fan av Euro Truck Simulator 2, er Modern Lines Paint Jobs Pack en fin måte å legge til litt eleganse til din virtuelle lastebilopplevelse. Velg ditt favorittdesign og gå på veien med stil!

Kilde: SCS Software