EU-vakthunder søker tilbakemelding på Microsofts forslag om overtakelse av Activision Blizzard

EU-regulatorer ber om innspill på Microsofts reviderte planer for å få britisk regulatorisk godkjenning for oppkjøpet av Activision Blizzard for 69 milliarder dollar. EU-kommisjonen, som allerede satte grønt lys for avtalen i mai, ber om tilbakemeldinger fra spillselskaper for å avgjøre om Microsofts siste forslag til Storbritannias konkurranse- og markedsmyndighet vil være konkurransefremmende.

Kilder som er kjent med saken, rapporterer at den foreslåtte løsningen for Storbritannia er rettet mot å overbevise CMA om å reversere sitt innledende veto mot transaksjonen. Under det nye forslaget vil Ubisoft Entertainment SA få rettighetene til å distribuere Activision-spill. Dette midlet vil gjelde over hele verden, bortsett fra i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

EU-kommisjonen uttrykte sin interesse for å følge utviklingen i Storbritannia nøye og vurdere deres potensielle innvirkning på EU-saken. Microsoft har imidlertid ennå ikke kommentert denne siste utviklingen.

CMA forventes å ta sin beslutning om overtakelsen innen 18. oktober. EUs vaktbikkjer følger nøye med på situasjonen, og ytterligere tilbakemeldinger fra spillfirmaer vil spille en avgjørende rolle for å bestemme veien videre for Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard.

Denne artikkelen er basert på informasjon hentet fra Bloomberg.