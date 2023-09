Få en enorm rabatt på Samsung Galaxy S23 Ultra med innbytte

By

Hvis du er på jakt etter en ny kameratelefon, er det nå det perfekte tidspunktet for å vurdere Samsung Galaxy S23 Ultra. For øyeblikket tilbyr Samsung en enorm rabatt på denne enheten, med et prisfall på $980, noe som bringer totalkostnaden ned til $399.99 fra den opprinnelige prisen på $1,379.99.

Rabatten er tilgjengelig gjennom et forbedret innbyttekredittprogram. Ved å handle i den kvalifiserte enheten din kan du motta opptil $800 i innbyttekreditt, i tillegg til en lagringsoppgradering verdt $180. Denne avtalen gjør ikke bare telefonen rimeligere, men gir også en mulighet til å oppgradere enheten din.

I vår anmeldelse av Samsung Galaxy S23 Ultra fant vi ut at det var en rask og responsiv enhet med en utrolig skjerm. Den utmerkede funksjonen til denne telefonen er kameraet, som overgikk alle andre modeller i våre tester. Hvis et eksepsjonelt kamera er en prioritet for deg, er denne telefonen definitivt verdt å vurdere.

Hvor mye innbyttekreditt du mottar vil avhenge av verdien på innbytteenheten. Naturligvis vil nyere enheter resultere i høyere innbytteverdier. Men gitt den utmerkede kameraytelsen til Samsung Galaxy S23 Ultra, kan enhver enhet du tilbyr for innbytte være vel verdt det.

Hvis du fortsatt er skeptisk, ta en titt på de beste prisene og tilbudene for Samsung Galaxy S23 Ultra. Den rabatterte prisen, kombinert med de overlegne kamerafunksjonene til denne enheten, gjør den til et overbevisende valg for alle som trenger en førsteklasses kameratelefon.

kilder:

– Samsung Galaxy S23 Ultra på Samsung.com

– Guide for beste kameratelefoner