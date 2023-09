Enchanted Portals utgivelse forsinket ved bytte

Enchanted Portals, et etterlengtet 2D-plattformspill inspirert av Cuphead, har annonsert en forsinkelse i utgivelsen på Nintendo Switch. Opprinnelig planlagt å lanseres 6. september, vil spillet nå slippes "noen uker senere" sammen med PS4- og Xbox One-versjonene av spillet, ifølge utvikler Xixo Games Studio på Twitter.

Selv om PC-versjonen av Enchanted Portals var i stand til å nå utgivelsesdatoen den 5. september, har tidlige inntrykk av spillet vært mindre enn strålende. Steam-brukeranmeldelser sitter for tiden på "Mostly Negative", med mange brukere som siterer kontrollproblemer som et av hovedproblemene. Det er å håpe at forsinkelsen i utgivelsen av Switch-versjonen vil gi utviklerne den nødvendige tiden til å løse disse problemene og levere en bedre spillopplevelse.

Enchanted Portals er et co-op 2D-plattformspill som følger historien om to nybegynnere ved navn Bobby og Penny, som befinner seg fast mellom dimensjoner. Spillet har fengende musikk, sjarmerende gammeldags kunst og non-stop komedie, som lover en lunefull og fartsfylt spillopplevelse. Spillere kan forvente utfordrende plattformstadier, spennende sjefskamper og et kraftig arsenal av trollformler og bevegelser for å overvinne hindringer og komme seg gjennom spillet.

Selv om forsinkelsen kan skuffe fans som ventet spent på utgivelsen, er det et nødvendig skritt for å sikre at spillet oppfyller kvalitetsstandardene som forventes av spillere. Følg med for ytterligere kunngjøringer angående den nye utgivelsesdatoen til Enchanted Portals på Nintendo Switch.

