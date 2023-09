Gearbox Studio angivelig påvirket av Embracer Groups restruktureringsarbeid

I følge nylige rapporter er Gearbox Studio det siste studioet som er påvirket av Embracer Groups pågående restruktureringsarbeid. Embracer Group hadde annonsert et omfattende restruktureringsprogram i juni for å komme seg etter sine betydelige utgifter gjennom årene og et fall på 40 prosent i aksjekursen etter et mislykket strategisk partnerskap med Savvy Games Group.

Som en del av restruktureringen ble et annet studio eid av Embracer, Volition Games, stengt umiddelbart i slutten av forrige måned. Nå melder Reuters at Gearbox kan bli det neste studioet som Embracer slipper. Embracer sies å samarbeide med investeringsbankene Goldman Sachs og Aream & Co for å utforske muligheten for å selge Gearbox. De har allerede mottatt interesse fra tredjeparter som ønsker å kjøpe studioet.

Det er verdt å merke seg at Embracers aksjekurser har sett en positiv endring etter denne nyheten. Gearbox, som ble kjøpt opp av Embracer i 2021, hadde blandede resultater med sine siste spillutgivelser. Salget av New Tales from the Borderlands var angivelig lavt, ifølge utgiveren Take-Two. En annen Borderlands-spin-off, Tiny Tina's Wonderlands, overgikk imidlertid forventningene. Administrerende direktør Randy Pitchford hadde tidligere uttalt at fremtidige erfaringer allerede var under utvikling.

Som utgiver har Gearbox planer om å gi ut Hyper Light Breaker og Homeworld 3 tidlig i 2024. Mer utvikling kan oppstå angående Embracer Groups restruktureringsarbeid og Gearboxs fremtid.