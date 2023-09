Drop introduserer oppgraderte versjoner av Ctrl-, Alt- og Shift-mekaniske tastaturer

Drop, den mekaniske tastaturprodusenten som nylig ble kjøpt opp av Corsair, har avduket de nye versjonene av sine populære tastaturer, inkludert Alt V2, Ctrl V2 og Shift V2. Disse nye modellene kommer med forskjellige forbedringer for å forbedre ytelsen og kompatibiliteten.

En av de betydelige forbedringene er tillegget av støtte for fempinners brytere i stedet for trepinners brytere. Denne forbedringen gjør at tastaturene kan være kompatible med et bredere utvalg av ettermarkedsbrytere ut av esken. I tillegg støtter de nye modellene nå offisielt VIA-tilpasningsprogramvaren, og tilbyr brukere et kraftig verktøy for å endre tastaturinnstillingene.

For å forbedre akustikken til tastaturene har Drop lagt til ekstra lag med skum i konstruksjonen. Dette bidrar til å redusere etterklang og skape en mer tilfredsstillende lyd mens du skriver. Stabilisatorene, som er ansvarlige for å holde større taster stødige, for eksempel mellomromstasten, har også blitt oppgradert for å forbedre lydkvaliteten.

Tastaturene har fortsatt et aluminiumshus, og bryterne er orientert i en "nordvendt" retning, noe som gir bedre lysoverføring gjennom tastene. Denne orienteringen kan imidlertid begrense kompatibiliteten med nøkkelhet for ettermarkedet litt.

Drop tilbyr forskjellige konfigurasjoner for tastaturene. De kan kjøpes som forhåndsbygde tastaturer eller som bare-bones-sett for brukere som foretrekker å bruke sine egne brytere og tastaturer. Alt V2 og Ctrl V2 er tilgjengelig med både lavprofil- og høyprofiletuier, slik at brukerne kan velge sin foretrukne estetikk.

Interessant nok tilbyr Drop også de oppgraderte komponentene som ettermarkedsoppgraderinger for eksisterende Ctrl-, Alt- og Shift-eiere som ikke ønsker å kjøpe et helt nytt tastatur.

Totalt sett gir disse nye versjonene av Ctrl-, Alt- og Shift-tastaturene en rekke forbedringer, noe som gjør dem mer konkurransedyktige i markedet. Med forbedret bryterkompatibilitet, tilpassbar programvarestøtte og oppgradert akustikk, tilbyr disse tastaturene et overbevisende alternativ for mekaniske tastaturentusiaster.

