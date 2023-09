En ny rapport fra det statlige teknologiprogramvareselskapet CivicPlus avslører at lokale myndigheter kan øke offentlighetens tillit ved å tilby digitale tjenester og praktisere åpenhet i driften. Rapporten slår fast at innbyggere i lokalsamfunn med digitale tjenesteteknologier er mer fornøyde og stoler på sine lokale myndigheter. I tillegg har enkeltpersoner som oftere engasjerer seg digitalt med sine myndigheter nesten fem ganger mer tillit til byens regjering sammenlignet med de som engasjerer seg mindre eller ikke i det hele tatt.

Rapporten er basert på en nettbasert undersøkelse utført av CivicPlus, med over 16,000 82 personer som har svart. Målet med undersøkelsen var å forstå forholdet mellom offentlig tillit og tilgang til myndighetene gjennom teknologi. Mer enn XNUMX % av respondentene sa at det var viktig for deres lokale myndigheter å gi åpenhet og tilgang til administrative beslutninger. Dette inkluderte å gjøre informasjon om møter og agendaer lett tilgjengelig gjennom en offentlig nettside eller app.

Men rapporten viser også at det er rom for forbedringer. Bare 41 % av respondentene var fornøyde med hvordan deres lokale byråer deler informasjon med offentligheten. Videre sa 59 % at de ville se mer positivt på ekspeditørens kontor hvis det oppdaterte programvaren for møte- og agendastyring for å gjøre informasjon mer tilgjengelig.

I følge Brenden Elwood, visepresident for markedsundersøkelser i CivicPlus, indikerer undersøkelsesresultatene hvor tillit bryter sammen og gir et veikart for lokale myndigheter for å dyrke mer tillit. Dataene støtter sterkt ideen om at folk er villige til å støtte skattepenger som brukes på programvareløsninger som øker åpenheten.

Samlet sett understreker rapporten den avgjørende rollen til digitale tjenester og åpenhet i å bygge tillit mellom lokale myndigheter og deres innbyggere. Ved å gi enkel tilgang til offentlig informasjon og engasjere innbyggerne på en meningsfull måte gjennom teknologi, kan lokale myndigheter fremme tilfredshet og tillit i lokalsamfunnene deres.

