Departementet for digitale anliggender i Taiwan planlegger å etablere AI-produksjonssystem og -senter

Department of Digital Affairs i Taiwan jobber med å etablere et produksjonssystem og senter for å evaluere og teste kunstig intelligens (AI)-applikasjoner. Viseministeren for digitale anliggender, Lee Huai-jen, kom med denne kunngjøringen under åpningsseremonien til DevDays Asia, et teknologiforum organisert i fellesskap av Microsoft og departementets administrasjon for digital industri.

I tillegg til å sette opp AI-produksjonssystemet og -senteret, vil National Science and Technology Council også evaluere og teste Trustworthy AI Dialog Engine. Disse initiativene fra regjeringen forventes å hjelpe industrier i Taiwan med å utvikle ansvarlige og pålitelige AI-applikasjoner.

DevDays Asia, som for tiden finner sted i Taipei og vil flytte til Kaohsiung på fredag, fokuserer på generativ AI-utvikling, cybersikkerhet og digital motstandskraft. Taiwanesiske firmaer ser i økende grad etter å innlemme AI-teknologi på tvers av ulike bransjer. Noen bruker Microsofts Azure OpenAI Service, som gir kritiske løsninger for bedriftssikkerhet, samsvar og regional tilgjengelighet.

Microsoft Taiwan har vært aktivt involvert i utviklingen av AI i Taiwan. Selskapets AI-forsknings- og utviklingssenter, etablert i 2018, har samarbeidet tett med myndighetene og fortsetter å investere i Taiwan, spesielt i AI-talentdyrking, programvare og maskinvareutvikling.

Microsoft understreker viktigheten av ansvarlige og etiske AI-applikasjoner, og sier at AI-utvikling går utover å skape generative AI-teknologier. Selskapet kunngjorde nylig at det nådde sitt mål for dyrking av digitale talenter i Taiwan foran skjema og planlegger å lansere et AI-teknologiopplæringsprogram for å utdanne publikum om de nyeste AI-teknologiene og -applikasjonene.

kilder:

– Digitaldepartementet

- Microsoft