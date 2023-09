Rykter rundt Nintendos neste konsollstigning på Gamescom

Ryktene har svirret om Nintendos etterlengtede neste konsoll, med Gamescom som en viktig katalysator for spekulasjoner. Tallrike medier har rapportert at utviklere fikk et eksklusivt glimt av Nintendo Switch-etterfølgeren på arrangementet forrige måned, noe som vekket forventning blant fansen.

Selv om Nintendo har vært ordknappe om disse ryktene, har ulike kilder gradvis avslørt mer informasjon om hva som potensielt fant sted på Gamescom. Digital Foundry ga ut en video som kaster lys over ryktene, og ga ytterligere detaljer. Det er imidlertid viktig å merke seg at informasjonen som diskuteres er basert på brukte kilder og bør tas med forsiktighet.

I følge rapporter fra Eurogamer og VGC antas T239 Nvidia SoC å være den tiltenkte maskinvaren for den nye konsollen. Dette stemmer overens med tidligere lekkasjer fra selve Nvidia. I tillegg har det blitt antydet at Breath of the Wild-demoen kjørte med 4K/60fps ved bruk av DLSS-teknologi, noe som viser de imponerende egenskapene til maskinvaren.

Matrix-demoen, som inneholdt avansert strålesporingsteknologi, hadde fordel av Nvidias overlegne maskinvare sammenlignet med AMD. Det spekuleres i at DLSS 3.5, med unntak av rammegenerering, ble brukt for demoen. Med tanke på fremskrittene gjort av Unreal Engine 5 de siste to årene, forventes det at motoren vil være mer skalerbar og kompatibel med den nye konsollen.

Både Nvidia og Epic Games har en egeninteresse i å sikre at Unreal Engine 5 er tilgjengelig og kan tilpasses Switch 2. Epic Games vil ikke begrense den potensielle suksessen til motoren deres på en plattform som er like populær som den originale Switch, mens Nvidia har som mål for å vise frem deres banebrytende DLSS- og strålesporingsevner.

Mens ryktene rundt Nintendos neste konsoll er spennende, er det viktig å nærme seg dem med skepsis til offisiell bekreftelse er gitt. Imidlertid gir disse ryktene noen spennende glimt av hva fremtiden til Nintendo-spill kan by på.

kilder:

– Eurogamer

– VGC