The Orchard ansetter en Digital Account Manager for britiske DSP-er

The Orchard, et ledende musikkdistribusjonsselskap, søker en Digital Account Manager for å administrere nøkkelrelasjoner med britiske digitale tjenesteleverandører (DSPer) som Apple, Amazon og VEVO. Rollen innebærer å jobbe tett med etikettledelse og markedsføringsteam for å lage overbevisende innholdskampanjer for artister og etiketter, samt administrere daglige relasjoner med digitale forhandlere.

Ansvaret inkluderer pitching for plassering av spillelister og samarbeidende markedsføringskampanjer, samt å opprettholde relasjoner med digitale forhandlere ved å delta på møter, arrangementer og spillejobber. I tillegg vil Digital Account Manager prioritere og analysere utgivelsesplanen for å møte behovene til labels og artister, og kommunisere analyser og resultater tilbake til interessenter.

Den ideelle kandidaten bør ha over to års erfaring fra musikkbransjen, sterk kunnskap om ledende digitale detaljhandelsplattformer og en god forståelse av salgsstrategi. Kommunikasjonserfaring med detaljhandelskontoer eller digitale markedsføringsplattformer er foretrukket, sammen med gode kommunikasjonsevner, en grundig forståelse av det sosiale medielandskapet og sterke analytiske evner. Det kreves også kjennskap til Excel, PowerPoint og Word.

The Orchard tilbyr en mulighet til å bidra til den kreative reisen på en global scene, med et moderne, mangfoldig og innovativt arbeidsmiljø. De gir også investeringer i læring og utvikling, samt en rekke fordeler som privat medisinsk dekning, en sjenerøs pensjonsordning, livsforsikring og inntektsbeskyttelse.

For å søke på denne stillingen, gå til følgende lenke: (lenke fjernet)

Om The Orchard:

The Orchard er et banebrytende musikk-, video- og filmdistribusjonsselskap, og et topprangert Multi Channel Network som opererer globalt. Deres helhetlige tilnærming til salg og markedsføring, kombinert med bransjeledende teknologi og drift, forsterker rekkevidde og inntekter på tvers av digitale, fysiske og mobile utsalgssteder. The Orchard ble grunnlagt i 1997, og styrker bedrifter og skapere i underholdningsindustrien.

kilder:

– Frukthagen

– Greenhouse.io