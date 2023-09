Potensialet til Switch 2: Administrere forventninger

De nylige demoene av den kommende Switch 2 på Gamescom har satt i gang spekulasjoner om maskinvaren og dens evner. Mens den nye konsollen forventes å gi en betydelig oppgradering i forhold til forgjengeren, er det viktig å nærme seg ryktene med forsiktighet og håndtere forventningene våre.

Byttet til en mer moderne Nvidia-arkitektur åpner for spennende muligheter for den nye maskinvaren. Rapporter om The Matrix Awakens som kjører på målspesifikasjonsmaskinvaren med DLSS og ray tracing har lagt til spenningen. Det er imidlertid viktig å huske at dette ikke automatisk betyr at den håndholdte konsollen vil ha ytelse på nivå med en Xbox Series S.

I konsollmaskinvareverdenen, spesielt når det kommer til Nintendo, må forventningene dempes. Lekkasjer og rykter gir begrenset informasjon og fører ofte til uriktige konklusjoner. Begrepet "Low Information Zone" eller LIZ, myntet av UFO-debunker Mick West, refererer til mangelen på harde fakta som fører til tolkning og ønsketenkning.

Det er verdt å vurdere situasjonen da den originale Switch ble annonsert. Lekkasjer og rykter om spill som Doom 2016 og The Witcher 3 som kom til konsollen virket utrolig på den tiden. Men da disse spillene til slutt ble utgitt på Switch, ble det klart at maskinvaren var i stand til mer enn først antatt. Lignende misoppfatninger kan oppstå med den ryktede demoen til The Matrix Awakens på Switch 2.

Selv om det er sannsynlig at rapporten er sann, gitt Epic Games sin ekspertise, gjenstår de faktiske egenskapene til konsollen å se. Den mobile prosessoren og hvordan Epic Games har optimalisert arbeidet for det, vil til syvende og sist avgjøre ytelsen. Sammenligninger med konsoll- og PC-demoer av The Matrix Awakens bør behandles med forsiktighet, med tanke på hvordan spill som Doom 2016 og The Witcher 3 klarte seg på den originale Switch sammenlignet med PS4-motpartene.

Samarbeidet med Nvidia gir Switch 2 fordeler, for eksempel teknologier som DLSS og forbedret strålesporing. Det er imidlertid viktig å merke seg at konsollen fortsatt vil være strømbegrenset sammenlignet med tradisjonelle konsoller. Selv om det kan overgå AMD-baserte systemer, er det lite sannsynlig at det vil matche ytelsen til Xbox Series S på grunn av begrensningene til mobil maskinvare.

Avslutningsvis er potensialet til Switch 2 spennende, men det er avgjørende å håndtere forventningene. De ryktede demoene og fremskritt innen teknologi indikerer lovende muligheter, men før vi har konkret informasjon og praktisk erfaring, er det viktig å ikke overdrive konsollens evner.

