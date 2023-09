Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! Gjør Anime til et Mario Party-stilspill

Den populære anime-serien, Demon Slayer, skal gi ut et nytt videospill kalt Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! for Nintendo Switch. I motsetning til de typiske anime-kampspillene, har dette et Mario Party-aktig brettspillformat.

I likhet med Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! er et festspill for fire spillere som inneholder forskjellige minispill. Spillere vil kaste terninger for å bevege seg over brikkene i et brettspill og delta i letthjertede spill som å gjette hvilken boks Nezuko, en av karakterene, gjemmer seg i. Spillet inkluderer imidlertid også en nattsyklus der spillerne må finne og eliminere demoner , som stemmer overens med anime-serien.

Mens Nezuko er henvist til en bifigur i spillet, kan spillerne velge å spille som hovedpersonen Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira og ni Hashira-medlemmer. Spillet har som mål å gi en underholdende opplevelse for fans av serien ved å inkludere kjente karakterer og engasjerende spilling.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! er den andre videospilltilpasningen av Demon Slayer-serien etter Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, en arenajager utviklet av CyberConnect2. Det kommende spillet forventes å slippes på den japanske eShop i 2024, og en engelsk utgivelse kan følge kort tid etter, basert på det forrige spillets lokalisering.

Totalt sett, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! bringer verden til Demon Slayer til live i et unikt Mario Party-spill, og tilbyr fansen en ny måte å oppleve den elskede serien.

kilder:

– Silikonera