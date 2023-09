Deloitte og Bitwave Alliance: Enhancing Digital Asset Management

Det fire store regnskapsfirmaet Deloitte og bedriftsregnskapsplattformen Bitwave har gått sammen for å skape en strategisk allianse. Samarbeidet tar sikte på å hjelpe bedrifter med å håndtere kompleksiteten i det digitale aktivarommet ved å kombinere Bitwaves programvareplattform med Deloittes regnskaps-, skatte- og styringsrådgivningstjenester.

Den raske utviklingen av industrien for digitale aktiva har ført til en rekke nye utfordringer, inkludert økte data, risikoer, forskrifter og overholdelseskrav. Deloitte-Bitwave-alliansen tilbyr kundene en rekke digitale aktivatilbud for å håndtere disse kompleksitetene. Dette inkluderer å koble blokkjededata til bedriftsressursplanleggingssystemer for sanntidsinnsikt, automatisering av regnskapsprosesser for å akselerere månedlig avslutning og effektivisering av kryptobetalinger.

Videre hjelper alliansen selskaper med å overholde regnskapsprinsipper som US GAAP og IFRS, samt redusere risikoer og øke åpenheten gjennom forbedrede prosesser og kontroller. Den tar også hensyn til skattemessige hensyn under transaksjoner og hjelper til med global skatteoverholdelse.

Partnerskapet mellom Deloitte og Bitwave samler komplementære ferdigheter og ekspertise. Ifølge Rob Massey, partner i Deloitte Tax LLP, tilbyr alliansen unike muligheter for samarbeid og har som mål å redefinere den digitale aktivaindustrien.

Både Deloitte og Bitwave ser viktigheten av ikke bare å ta tak i tekniske utfordringer, men også organisatoriske. Alliansen utnytter Deloittes profesjonelle tjenester, spesialisering innen finans, skatt og digital transformasjon, for å løse et bredt spekter av forretningsproblemer.

Deloittes omfattende erfaring innen blokkjede- og digitale eiendeler fremheves av gjennomføringen av Bitwaves implementeringssertifisering av en rekke Deloitte-utøvere. Denne alliansen lar kunder dra nytte av Deloittes innsikt og ekspertise mens de bruker Bitwave-plattformen.

Avslutningsvis er Deloitte og Bitwave-alliansen fokusert på å tilby hastighet, prosesseffektivitet, kostnadsbesparelser og overholdelsesforbedringer til virksomheter som bruker digitale eiendeler. Samarbeidet deres tar sikte på å navigere i kompleksiteten til det digitale ressursområdet og sette nye standarder i bransjen.

