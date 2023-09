National Conversation Needed on Digital Pound, sier Bank of England Official

Sarah Breeden, utpekt viseguvernør for Bank of England, har bedt om en "nasjonal samtale" for å avgjøre om man skal fortsette med utviklingen av en digital versjon av pundet. Breeden understreket behovet for å adressere bekymringer over personvern og andre bekymringer knyttet til en digital valuta.

Under sitt vitnesbyrd foran Treasury Committee i parlamentet uttalte Breeden at den potensielle innvirkningen på finansiell stabilitet er et annet viktig område av bekymring når man vurderer implementeringen av et digitalt pund.

Ettersom bruken av digitale valutaer fortsetter å øke globalt, utforsker sentralbanker muligheten for å utstede sine egne digitale valutaer. Disse digitale versjonene av tradisjonell fiat-valuta, kjent som sentralbankers digitale valutaer (CBDC), vil bli kontrollert av sentralbanken i et land.

Mens CBDC-er tilbyr potensielle fordeler som forbedrede betalingssystemer og finansiell inkludering, er det også flere bekymringer som må vurderes nøye. Personvern er en av de viktigste bekymringene, ettersom digitaliseringen av valutaer reiser spørsmål om mengden personopplysninger som vil være tilgjengelig for sentralbanker.

I tillegg må finansiell stabilitet evalueres nøye før du implementerer et digitalt pund. Det er viktig å vurdere potensielle risikoer som cybertrusler, hvitvasking av penger og innvirkningen på pengepolitikkens overføring.

Breedens oppfordring til en «nasjonal samtale» fremhever viktigheten av å involvere publikum i beslutningsprosessen. Utviklingen av et digitalt pund vil påvirke ulike interessenter, inkludert bedrifter, forbrukere og finansinstitusjoner. Derfor er det avgjørende å ta tak i eventuelle bekymringer og bekymringer for å sikre en jevn overgang.

kilder:

- Reuters