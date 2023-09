Noel Edmonds ble sett bak disken på Somerset Café

Noel Edmonds, kjent for sin rolle som programleder for Deal or No Deal, ble nylig sett i Storbritannia med et overraskende karriereskifte. TV-legenden besøkte Victoria Park Community Cafe i Frome, Somerset, hvor han bestemte seg for å gi en hjelpende hånd ved å betjene kundene selv.

Kafeen, som drives av Cultivating Community og bemannes av frivillige, opplevde en del røre da Noel dukket opp. Kaféfrivillig Sherry Anne Downes delte at kundene var spente på å se ham, og Noel var gladelig takknemlig da hun spurte om han ville gå bak disken.

Selv om det virket som om Noel utforsket et potensielt karriereskifte, takket han nei til tilbudet om en vanlig spillejobb på kafeen. Dette skyldtes avstanden mellom hans nåværende bolig i New Zealand og Storbritannia. Noel og kona Liz flyttet til New Zealand i 2019 og har siden kjøpt ulike eiendommer, inkludert en med kafé.

Noels interesse for samfunnskaféen stammet fra hans egen erfaring med å eie en kafé i New Zealand. Han engasjerte seg i samtaler med personalet om etableringen deres og snakket også om sine egne forretningsforetak.

Det antas at Noels besøk til Storbritannia er foranlediget av fødselen til datteren hans Alices baby. Han skal ha oppholdt seg i Bude, Cornwall, som ligger i nærheten av der datteren hans bor. Noel har fire døtre fra sitt forrige ekteskap, og han er for tiden gift med Liz siden 2009.

Kilde: Somerset Live