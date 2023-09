Nytt "Aldri-gulende" klart deksel fra Dbrand for iPhone 15 Pro

By

Dbrand, en populær produsent av smarttelefondeksler, har nettopp annonsert lanseringen av deres nyeste produkt, Ghost Case. Dette gjennomsiktige dekselet er spesielt designet for flaggskiptelefoner, inkludert den etterlengtede iPhone 15 Pro. Det enestående trekk ved Ghost Case er påstanden om aldri å bli gul, et vanlig problem med mange klare etuier på markedet.

I følge Dbrand tilskrives den anti-gulende egenskapen til Ghost Case dens tofargede design, spesielt den mattsvarte rammen som omgir dekselet. Administrerende direktør Adam Ijaz forklarer at kombinasjonen av materialer, etterbehandlingsteknikker og bevisste industrielle designvalg bidrar til at saken kan opprettholde sin klarhet over tid.

Bortsett fra dens anti-gulningsegenskaper, beskrives Ghost Case også som gripende og gir en tilfredsstillende taktil opplevelse med sine klikkbare knapper. Dbrand hevder videre at dekselet tåler et fall på 10 fot, noe som sikrer maksimal beskyttelse for smarttelefonen din.

I tillegg til iPhone 15 Pro, tilbyr Dbrand versjoner av Ghost Case for andre flaggskiptelefoner, inkludert iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro og Samsung Galaxy S22 / S23 Ultra. Alle varianter av dekselet er 1.2 mm tykt og er utstyrt med innebygde MagSafe-magneter, noe som muliggjør sømløs kompatibilitet med Apples magnetiske ladeteknologi.

Dbrand tok en bevisst beslutning om å bruke TPU (termoplastisk polyuretan) for de ugjennomsiktige delene av kassen, mens resten er laget av polykarbonat. Denne kombinasjonen gjør at dekselet har utseendet og følelsen av et klart etui, samtidig som den opprettholder fleksibilitet og holdbarhet.

Dbrand Ghost Case for iPhone 15 Pro og andre flaggskiptelefoner er tilgjengelig for forhåndsbestilling nå og forventes å starte i oktober.

Kilde: The Verge