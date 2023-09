En klar sak som ikke blir gul: Dbrand introduserer "Ghost"-saken

Dbrand har avduket en ny klar sak kalt "Ghost", som lover å aldri gulne. Dette neste generasjons dekselet kombinerer holdbarhet med en elegant design og bringer også MagSafe-kompatibilitet til Android-enheter, inkludert Pixel 7 Pro.

I motsetning til mange andre klare saker på markedet, som har en tendens til å gulne over tid, hevder Dbrand at dens tofargede design gjør dette umulig. Dekselet har en matt svart kant for ekstra grep og er bare 1.2 mm tykt, noe som gjør det mindre klumpete enn Dbrands andre deksler. Den har også klikkbare knapper, 10 fot støtbeskyttelse og de sterkeste magnetene som er tilgjengelige for MagSafe-støtte.

Mens Ghost-dekslene støtter MagSafe for iPhones, bringer de også denne funksjonen til Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra og Galaxy S22 Ultra. iPhone-brukere kan velge mellom iPhone 15 Pro/Max- og iPhone 14 Pro/Max-versjonene av dekselet.

Dbrand Ghost-dekslene er priset til $49.95 og er tilgjengelige for kjøp fra og med i dag. Imidlertid vil alle versjoner sendes i oktober, med bare iPhones som er kvalifisert for en skjermbeskytterpakke.

Med sin innovative design og MagSafe-kompatibilitet tilbyr Ghost-dekselet en løsning for de som leter etter et klart etui som ikke gulner. Dbrands løfte om lang levetid skiller den fra andre klare deksler, noe som gjør den til et tiltalende valg for smarttelefonbrukere som leter etter både stil og beskyttelse.

kilder:

– Dbrand avduker «Ghost»-sak: [sett inn URL her]

– Dbrands offisielle uttalelse: [sett inn URL her]