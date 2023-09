Utforsker teknologiske løsninger for å akselerere bærekraftig utvikling

Denne artikkelen fremhever behovet for banebrytende teknologiske løsninger for å akselerere oppnåelsen av bærekraftsmålene (SDG). Spesifikt er to mål skissert.

Det første målet er å utvikle teknologiske løsninger som letter måling, rapportering, verifisering og sertifisering av SDG-handlinger. Disse løsningene er utviklet for å brukes av FN-organisasjoner, lokale myndigheter og sivilsamfunn. Ved å bruke disse verktøyene kan organisasjoner og enkeltpersoner spore deres fremgang mot SDGene og sikre at de har en meningsfull innvirkning. I tillegg inkluderer disse løsningene gamification-elementer for å øke engasjementet og oppmuntre til aktiv deltakelse i bærekraftig utviklingsarbeid.

Det andre målet er å oppdatere den nåværende Global Youth DeclarAction on Sustainable Urbanization. Denne erklæringen ble vedtatt på World Urban Forum XI og gir et rammeverk for globale borgere til å artikulere sin visjon for en bærekraftig fremtid. Den oppdaterte erklæringen vil skape "Lokale pakter for fremtiden" som tar for seg umiddelbare og kritiske bekymringer som klimaendringer. Gjennom disse paktene kan enkeltpersoner og lokalsamfunn gi spesifikke løfter og forpliktelser for å bidra til bærekraftig urbanisering. Disse lokale paktene vil tjene som en kanal for innbyggerengasjement og vil bli presentert på FN-toppmøtet for fremtiden i 2024.

Totalt sett er målet med disse teknologiske løsningene og oppdaterte erklæringene å akselerere fremgangen mot SDGene ved å gi enkeltpersoner og lokalsamfunn mulighet til å handle. Ved å tilby verktøy og rammer for måling, engasjement og samarbeid, har disse initiativene som mål å skape en mer bærekraftig og rettferdig fremtid for alle.

Definisjoner:

– Sustainable Development Goals (SDGs): et sett med 17 globale mål etablert av FN i 2015 for å møte utfordringer som fattigdom, ulikhet og klimaendringer.

– Gamification: bruk av spillelementer og mekanikk, som konkurranse og belønning, til ikke-spillkontekster for å øke engasjement og motivasjon.

kilder:

– Ingen nettadresser oppgitt