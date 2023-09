Apples aksjer får vanligvis en hit etter lanseringsarrangementer for iPhone

Med lanseringen av Apples iPhone 15 som skal finne sted på tirsdag, forventer investorer virkningen på selskapets aksjer. Historisk sett har Apples aksjer opplevd en nedgang etter sine årlige begivenheter som iPhone-lanseringen.

Markedsreporter Jared Blikre fra Yahoo Finance forklarer at det er vanlig at investorer «selger nyhetene» etter disse hendelsene. I forkant av lanseringen ser Apples aksjer vanligvis en minimal økning, men opplever deretter et salg under og etter arrangementet.

Blikre fremhever den siste nedgangen i Apples aksjer, og bringer den inn i oversolgt territorium. Til tross for dette fallet, er aksjen bare ned rundt 10 % fra rekordhøyene, noe som tyder på at en stor nedgang ikke er nært forestående.

Når vi ser tilbake på historiske data siden 2007, merker Blikre seg den negative sesongvariasjonen rundt Apple-aksjen. Spesielt september har konsekvent vært en dårlig måned for aksjen. Hvis en investor hadde investert 1,000 dollar og bare brukt det i september siden Apples debut i 1980, ville de nå bare hatt rundt 80 dollar, noe som reflekterer et tap på 92 %.

Mens oktober har vist positiv avkastning for Apple tidligere, advarer Blikre mot å kun stole på den måneden for en betydelig økning i aksjeverdien. Han påpeker at august, en annen historisk positiv måned, faktisk hadde vært negativ for Apple i år. Fallende inntekter kan være en av faktorene som bidrar til dette sesongavviket.

Totalt sett, selv om det kan være en viss spenning i aksjen når Apple kunngjør sine nye produkter, antyder Blikre at selve begivenheten typisk er en "selg nyhetene". Han understreker likevel at det ikke er en katastrofal situasjon.

kilder:

– Yahoo Finance Markets-reporter Jared Blikre