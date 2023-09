Håndtere støyende naboer: Hva kan du gjøre på lovlig vis?

Å bo ved siden av naboer som gjennomgår omfattende renoveringer av gårdsbygningene sine kan være forstyrrende og forårsake helseproblemer for familien din. Den konstante støyen og forstyrrelsene kan være til sjenanse, spesielt hvis du har små barn og prøver å nyte det fine været ute.

Det er viktig å ta tak i situasjonen samtidig som du opprettholder et godt forhold til naboene dine. Et juridisk alternativ du har er å stole på ordensforstyrrelser, som refererer til enhver handling eller unnlatelse som urimelig forstyrrer en annen persons rettigheter knyttet til å nyte deres eiendom. Retten vil analysere om inngrepet er vesentlig og avgjøre hva som er rimelig å forvente mellom naboer.

Ved vurdering av plageklagen tas det hensyn til lokale forhold. Støynivået som kan anses som rimelig i et bysentrum er forskjellig fra det i forstedene eller på landsbygda. Dessverre er det ingen spesifikk definisjon av støy som utgjør en ordensforstyrrelse, men Environmental Protection Agency Act 1992 sier at støy blir en ordensforstyrrelse når det er «så høyt, så kontinuerlig, så gjentatt, av slik varighet eller tonehøyde eller forekommer på slike tidspunkter for å gi rimelig grunn til irritasjon."

Varigheten av inngrepet er også en faktor som vurderes av domstolene. Generelt, jo lenger interferensen varer, desto mer sannsynlig vil det anses som urimelig. Å føre oversikt over når støyen oppstår og hvordan den har påvirket deg, kan styrke saken din.

I tillegg kan du sjekke på nettet for å se om naboene dine har fått planleggingstillatelse for oppussingen. Plantillatelse inkluderer ofte vilkår om støy og byggetider. Uautoriserte utbygginger, de som er utført uten planleggingstillatelse, kan være gjenstand for håndhevelsestiltak fra planmyndigheten, for eksempel å kreve fjerning eller endring av strukturen.

Før du tar noen rettslige skritt, er det tilrådelig å henvende seg til naboen din og prøve å finne en løsning i minnelighet. Tydelig kommunikasjon og forståelse kan ofte føre til et tilfredsstillende resultat for begge parter.

Kilde: Stephen Coppinger, advokat i Walsh & Partners, Solicitors and Commissioners for Oaths, Cork