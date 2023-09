Ubisofts XDefiant forsinket etter sertifiseringsnektelse fra PlayStation og Xbox

Ubisofts kommende spill, XDefiant, har blitt forsinket på grunn av sertifiseringsproblemer fra PlayStation og Xbox. Den utøvende produsenten av spillet, Mark Rubin, delte en oppdatering med spillere gjennom et blogginnlegg, og forklarte at Ubisoft sendte inn spillet for sertifisering i juli. Imidlertid mottok XDefiant i midten av august et "Not Pass"-resultat.

Rubin innrømmet at de undervurderte overholdelsesarbeidet som kreves og uttalte: «Hvis det HADDE gått, ville vi ha vært i stand til å sende i slutten av august. Men det gjorde det ikke, og derfor har vi brukt de siste tre til fire ukene på å fikse disse problemene og gjøre oss klare til å sende inn en ny innsending.»

Den gode nyheten er at XDefiant vil bli sendt til de første partene på nytt om mindre enn to uker, noe som antyder en mulig utgivelse i midten til slutten av september. Imidlertid nevnte Rubin også et "sannsynlig scenario" der spillet kan motta et betinget pass, noe som resulterer i en Day One-oppdatering med endelige rettelser. Dette vil presse utgivelsesdatoen til tidlig/midten av oktober.

XDefiant, opprinnelig introdusert i 2021 som en Tom Clancy-tittel, har allerede gått gjennom flere betaversjoner de siste månedene. Rubin forklarte at grunnen til at Ubisoft ikke har annonsert en fast utgivelsesdato er fordi de anser beta-testene for å være ekte forsøk, ikke bare markedsføringsbegivenheter. Målet er å samle verdifull tilbakemelding og sikre en polert og hyggelig spillopplevelse.

Rubin avsluttet blogginnlegget med å understreke at utgivelsesdatoen vil være så snart som mulig, ettersom de jobber iherdig med å løse samsvarsproblemene og oppfylle de nødvendige standardene satt av PlayStation og Xbox.

