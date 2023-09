CDT gir digital tilgang til bibliografiske sitater for forskningsrapporter

By

Senter for demokrati og teknologi (CDT) har annonsert at det nå vil tilby digital tilgang til de bibliografiske sitatene knyttet til forskningsrapportene. Denne nye ressursen har som mål å gjøre det lettere for leserne å få tilgang til og referere til kildene som brukes i CDTs arbeid.

Ved å gi digital tilgang til bibliografiske filer, er CDT på linje med praksisen til tidsskrifter og andre forskningsutgivere som tilbyr denne funksjonen. Det er et skritt mot målet om å dele kunnskap med publikum og vise et engasjement for åpenhet.

Alle tidligere publiserte CDT-forskningsrapporter, så vel som fremtidige rapporter, vil inkludere frittstående BibTeX (.bib) eller RIS (.ris) formaterte filer for referansene. Brukere kan finne nedlastingslenker for disse filene nederst på hver rapportside.

Ved å importere .bib- eller .ris-filene til referansestyringssystemer, kan brukere enkelt få tilgang til og gjenbruke samlingen av referanser til videre forskningsformål. Referansebehandlingsprogramvare tilbyr ulike verktøy for å organisere og generere referanser basert på bibliografiske poster.

CDT erkjenner at forskningen strekker seg utover politikk- og forskningsmiljøene. Organisasjonen har som mål å støtte den bredere offentlighetens interesse for tradisjonelle forskningsmidler, og denne nye ressursen er et skritt i den retningen.

I tillegg til den digitale tilgangen til bibliografiske sitater, tilbyr CDT allerede fire tilleggsressurser knyttet til forskningen. Disse ressursene er tilgjengelige for alle som er interessert i å utforske emnene videre.

For spørsmål angående bruken av denne ressursen eller andre forskningsrelaterte henvendelser, oppfordres enkeltpersoner til å kontakte CDT via e-post på [email protected].

kilder:

– Senter for demokrati og teknologi (CDT)