Den populære irske skrekkantologi-podcasten, Petrified, kommer til å begeistre publikum med sin første liveopptreden noensinne i Irland. Verten er Peter Dunne og Liam Geraghty, og Petrified har fengslet lyttere gjennom sin kreative historiefortelling og talentfulle stemmeskuespillere.

Live podcaster gir en unik utfordring, ettersom mediet effektivt må engasjere publikum og opprettholde essensen av showet. Mange direktesendte podcaster sliter med å finne den rette balansen, noe som gjør at lytterne føler seg frakoblet eller usikre på ektheten til småpraten. Imidlertid har Petrified overvunnet denne utfordringen, og levert en virkelig skremmende opplevelse gjennom liveopptredenene deres.

Mens hver episode av Petrified er en frittstående historie, har podcasten tatt lytterne til en rekke unike omgivelser, inkludert en Dublin-pantomime, en spøkelsesgård og et kundesenter. Imidlertid er en spesiell episode som gir gjenklang med podcastens kultfølger "Melodys historietime."

I motsetning til en tradisjonell live-podcast-begivenhet, tar «Melody's Story Hour» en meta-tilnærming. I stedet for å presentere verter som leser historier eller gjennomfører spørsmål og svar-økter, utfolder episoden seg i et live podcastopptak. Mens publikum ser på terroren utfolde seg foran dem, finner de seg snart viklet inn i historien, noe som resulterer i en skremmende og tilfredsstillende vri.

For å imøtekomme de som ønsker å nyte denne pirrende opplevelsen, forbereder Petrified sitt andre liveshow, denne gangen i Dublin. Det kommende arrangementet, "Petrified Live," vil finne sted i The Laughter Lounge på Eden Quay, med talentfulle skuespillere Ali Fox, Margaret McAulife og Anna Sheils-McNamee.

Spenning fyller luften da forfatteren av Petrified, Peter Dunne, delte tankene sine om den kommende live-podcasten, og sa: «Vi er så spente – og passende nok livredde – for å gjøre vår første live-podcast i Irland. Det kommer til å bli en flott kveld for fans av showet og en perfekt introduksjon til hva vi gjør for alle som er nye i Petrified.»

Hvis du ikke vil gå glipp av denne spennende opplevelsen, kan du kjøpe billetter til Petrified Live på laughterlounge.com. Showet starter klokken 8, og dørene åpner klokken 7. Hold kontakten med Petrified ved å følge deres offisielle konto på Instagram for de siste oppdateringene.

