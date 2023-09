Bun 1.0 sendes som Node.js og Deno Alternative

Utgivelsen av Bun 1.0 markerer et spennende øyeblikk for utviklere som leter etter et raskt alternativ til Node.js og Deno. Bun, designet for å være en drop-in-erstatning for Node.js, lover økt hastighet og brukervennlighet. Under en utgivelse livestream fremhevet Bun-teamet dens imponerende ytelse, og skrev filer opptil tre ganger raskere enn Node.js og leste filer med samme hastighet.

Bun, laget av Oven, introduserte også Bun-verktøysettet, med Bun-runtime som kronjuvelen. Kjøretiden er en bakoverkompatibel erstatning for Node.js og har muligheten til å kjøre Typescript- og TSX-filer uten behov for avhengigheter. En av hovedfordelene med Bun er hastigheten, med betydelig raskere oppstartstider sammenlignet med npm. Ifølge Ashcon Partovi, produktsjef i Oven, tar npm rundt 150 millisekunder å begynne å kjøre et skript på en MacBook Pro, mens Bun starter på bare 30 millisekunder, noe som gir en umiddelbar opplevelse.

I benchmarking-tester gikk Bun bedre enn både Node.js og Deno. I ett eksempel, med å kjøre en HTTP-handler som gjengav en serverside med React, håndterte Bun omtrent 68,000 29,000 forespørsler per sekund, sammenlignet med 14,000 XNUMX og XNUMX XNUMX for henholdsvis Deno og Node.js. En annen test viste at Bun oppnådde høyere forespørsler per sekund med samtidige tilkoblinger, og presterte bedre enn Node.js og Deno.

Selv om hastighet er en betydelig fordel med Bun, bør utviklere vurdere andre faktorer når de velger en kjøretid. Deno, for eksempel, prioriterer sikkerhet, slik at utviklere kan bruke pakker fra fellesskapet uten bekymringer om potensielle systemrisikoer. Node.js, derimot, har nylig fokusert på å forbedre ytelse og sikkerhet. Konkurransen mellom disse kjøretidene fremhever den utviklende naturen til JavaScript-kjøringer.

Bun pågår fortsatt, og teamet jobber for tiden med å få Windows-versjonen opp og kjører. Men med sin imponerende ytelse og brukervennlighet viser Bun et stort potensial som et alternativ til Node.js og Deno.

