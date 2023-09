Monzo lanserer investeringsfunksjon som lar brukere investere med bare £1

Monzo, den digitale banken verdsatt til 4.5 milliarder dollar, har introdusert en ny funksjon kalt "Investeringer" som lar kundene investere i fond valgt av kapitalforvaltningsgiganten BlackRock. Dette markerer Monzos første inntog i investeringsmarkedet og er en del av selskapets innsats for å utvide sine finansielle tjenester og generere ytterligere inntektsstrømmer.

Investeringsfunksjonen vil gjøre det mulig for brukere å begynne å investere med så lite som £1, og sette Monzo i konkurranse med etablerte banker som Chase og yngre startups som Chip, Moneybox og Plum. Søknadsprosessen er enkel, med kvalifiserte brukere som melder seg på en venteliste for å få tilgang til produktet og deretter blir invitert til å opprette en investeringspott.

Monzo tilbyr tre fond forvaltet av BlackRock: Careful, Balanced og Adventurous. Careful-fondet har lav risiko og lav avkastning, Balanced-fondet har middels risiko og belønning, og Adventureous-fondet innebærer allokeringer med høyere risiko med større potensiell avkastning.

Administrerende direktør TS Anil uttalte at Monzo bestemte seg for å introdusere investeringsfunksjonen for å adressere mangelen på kunnskap og rimelighetsbarrierer som briter står overfor når det gjelder investering. Forskning bestilt av Monzo avslørte at 69 % av den britiske befolkningen er usikker på hvor de skal gå for et tilgjengelig og brukervennlig investeringsprodukt, og 60 % av voksne ville være mer tilbøyelige til å investere hvis minimumsinvesteringsbeløpet var lavt.

Investeringsfunksjonen vil vises under Savings & Investments-delen på Monzos startskjerm og vil gradvis rulles ut til alle kvalifiserte kunder i løpet av de kommende ukene. Kunder i økonomiske vanskeligheter eller som kommer på etterskudd på gjeldsnedbetaling vil imidlertid ikke kunne åpne nye investeringer. Brukere vil også ha fleksibilitet til å gjøre endringer, kansellere eller trekke tilbake investeringene sine når som helst.

Monzo har i dag over 8 millioner kunder i Storbritannia og har som mål å ekspandere til nye områder innen finansielle tjenester for å oppnå lønnsomhet for hele året. Selskapet rapporterte sine to første måneder med lønnsomhet i 2023.

Investeringsfunksjonen kommer med en fast avgift på 0.59 % per måned, bestående av en 0.14 % fondsavgift og en 0.45 % plattformavgift.

Mens Monzo ikke er den første neobanken i Storbritannia som tilbyr investeringsfunksjoner, tilbyr konkurrenter som Starling Bank og Zopa ennå ikke slike alternativer. Imidlertid tilbyr flere fintech-plattformer som Revolut og Freetrade allerede aksjehandelsmuligheter. Monzos administrerende direktør, TS Anil, avviste påstander om at banken var forsinket til investeringsfesten.

kilder:

Kilde: CNBC