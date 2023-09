Den nye iPhone 15: Hva kan du forvente fra Apples Wonderlust-begivenhet

Apple er satt til å kunngjøre sin nyeste iPhone-serie på "Wonderlust"-arrangementet som holdes i hovedkvarteret i Silicon Valley. Mens lite informasjon har blitt avslørt om de nye iPhone-ene, forventes det at selskapet vil fokusere på å forbedre ytelsen og implementere en universallader. Denne overgangen til en universallader er i samsvar med en EU-lov som skal bli obligatorisk i Europa neste år.

Introduksjonen av iPhone 15 kommer på et tidspunkt da Apple står overfor utfordringer på det kinesiske markedet, der rapporter tyder på at regjeringen forbyr embetsmenn å bruke telefonene deres. Selv om dette kan ha en minimal innvirkning på salget, fremhever det bekymringer for Apples avhengighet av Kina for produksjon midt i økende diplomatiske spenninger mellom USA og Kina.

Apple har de siste kvartalene opplevd en nedgang i iPhone-salget på grunn av høyere priser, noe som har ført til at kunder har utsatt oppgraderingen til nyere modeller. For å løse dette antyder mange rykter at Apple vil ta i bruk en universell USB-C-port for lading og dataoverføring, og erstatte Lightning-kontaktene. Denne endringen er i tråd med EU-loven som krever USB-C som standardlader for alle nye smarttelefoner, nettbrett og kameraer fra slutten av 2024.

Den europeiske unions beslutningstakere hevder at denne regelen vil forenkle livene til europeere, redusere elektronisk avfall og redusere kostnadene for forbrukerne. Apple bruker allerede USB-C-ladeporter på sine iPader og bærbare datamaskiner, men de motsto byttet på iPhones, med henvisning til bekymringer om å kvele innovasjon og kompromittere sikkerheten. Likevel blir overgangen til USB-C nå sett på som uunngåelig.

I tillegg til laderbyttet, forventes Apple å introdusere forbedringer til iPhone-kameraer og -brikker, sammen med potensielle prisøkninger for Pro-modellene. Suksessen til iPhone 15 vil være avgjørende for Apples ytelse i det kommende året, ettersom selskapet har som mål å gjenvinne momentum etter noen få kvartaler.

Til tross for bekymringer om kinesiske restriksjoner på iPhones, har Apple-ledere fremhevet en økning i salget på det kinesiske markedet i en periode med generell nedgang. Analytikere anslår at et potensielt forbud vil påvirke en brøkdel av iPhone-salget i Kina. Ikke desto mindre er det klart at Kina fortsatt er et viktig marked for Apple, og enhver negativ følelse fra den kinesiske regjeringen er grunn til bekymring.

