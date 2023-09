Gearbox Entertainments potensielle salg signaliserer restrukturering innen Embracer Group

Gearbox Entertainment, den anerkjente spillutvikleren og utgiveren som er ansvarlig for populære serier som Borderlands, Remnant og Homeworld, kan snart skilles fra morselskapet Embracer Group. Rapporter indikerer at Embracer Group vurderer å selge ut Gearbox Entertainment som en del av sin pågående restruktureringsplan.

Embracer Group har fått anerkjennelse de siste årene for sine tallrike oppkjøp av utviklere, utgivere og åndsverk. Denne trenden har imidlertid blitt snudd etter en mislykket avtale med den Saudi-Arabias regjeringsfinansierte Savvy Games Group. Etterdønningene har sett at Embracer Group har sagt opp utviklere og lagt ned studioer, med den siste nedleggelsen til Volition, som er ansvarlig for den anerkjente Saints Row-serien.

Mens Embracer Group ikke offisielt har kommentert saken, bekrefter en intern e-post fra Gearboxs kommunikasjonssjef, Dan Hewitt, innhentet av Bloomberg, det potensielle salget eller reetableringen av Gearbox Entertainment som en uavhengig enhet. Hewitt uttaler at "grunnsaken er at Gearbox forblir en del av Embracer," men nevner også at andre alternativer vurderes. Skjebnen til Gearbox Entertainment er fortsatt usikker, og spekulasjoner vil sannsynligvis følge i løpet av de kommende ukene.

Til tross for suksessen til spill som Borderlands 3 og Remnant II, indikerer Embracer Groups betraktning av å skille lag med Gearbox Entertainment et skifte i selskapets vekststrategi. De kommende ukene og månedene vil være avgjørende for å bestemme fremtiden til Gearbox, som har blitt et selskap å følge nøye med.

