Bank of England oppfordrer til nasjonal samtale om personvernbekymringer for digitalt pund

Bank of England (BoE) utpekte viseguvernør Sarah Breeden har bedt om en "nasjonal samtale" for å ta opp offentlige bekymringer rundt personvernimplikasjonene av en digital versjon av pundet. BoE og Storbritannias finansdepartement har undersøkt muligheten for å introdusere et digitalt pund i nær fremtid. Kritikere hevder imidlertid at en digital valuta kan gjøre det mulig for regjeringer å overvåke enkeltpersoners forbruksvaner og komplisere kontanttransaksjoner.

Breeden understreket behovet for å ta opp personvernhensyn og fremme åpen dialog om temaet. Hun understreket at et digitalt pund vil tjene som grunnlaget for alle digitale transaksjoner, og sikre tillit til valutaen. Hun erkjente imidlertid at det er utfordringer med å håndtere personvernet og definere statens rolle i forhold til en digital valuta.

Personvernhensyn angående programmerbarhet ble også anerkjent av Breeden, som fremhevet behovet for å etablere klar lovgivning og vilkår og betingelser for å løse disse bekymringene.

Breeden understreket videre at personvern også bør prioriteres når man vurderer digital valuta i privat sektor. Hun påpekte at elleve land allerede har rullet ut digitale versjoner av sine valutaer, og den amerikanske sentralbanken vurderer også muligheten.

Effekten på finansiell stabilitet er en annen viktig faktor for Breeden. Svarene på den offentlige høringen om det digitale pundet vil bli publisert senere i år, og gir ytterligere innsikt i ulike aspekter ved forslaget.

Det er verdt å merke seg at Breeden avfeide ideen om at en digital valuta ville eliminere tilgjengeligheten av kontanter som foreslått av kritikere.

Kilder: Reuters

Definisjoner:

– Digitalt pund: En digital versjon av Storbritannias valuta, pund sterling.

– Bank of England (BoE): Sentralbanken i Storbritannia.

– Bekymringer om personvern: Bekymringer angående beskyttelse av personopplysninger og individuelle personvernrettigheter.

– Programmerbarhet: Evnen til å skrive kode eller instruksjoner for en datamaskin eller digitalt system for å utføre bestemte funksjoner eller oppgaver.

– Finansiell stabilitet: Tilstanden der et finansielt system, for eksempel et banksystem, er i stand til å motstå sjokk og opprettholde driften.

– Offentlig høring: Prosessen med å søke offentlig innspill eller tilbakemelding om et bestemt emne eller forslag.

